عرض مدبلج لـ«الأميرة والفارس» في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

افتتح المنتج العباس بن العباس، أول من أمس، العرض الأول لفيلم الرسوم المتحركة السعودي المصري «الفارس والأميرة» مدبلجاً إلى الإنجليزية، وذلك في سينما «فوكس نخيل مول» بدبي، تمهيداً لعرضه باللغتين العربية والإنجليزية في صالات السينما الخليجية والمصرية والأردنية غداً.

بدأ العرض بكلمة للمنتج رحب فيها بالضيوف، وأبدى سعادته بتواجد عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام الإماراتية الناطقة بالانجليزية، إلى جانب الصحف والمواقع العربية، وقال: هذا يدل على انتظار الجمهور بكل فئاته للفيلم وتشوقهم لمشاهدته بعد أن استغرق التحضير له ما يقارب العشرين عاماً، إلى جانب تواجد أسماء لنجوم كبار شاركوا بالأداء الصوتي في النسخة العربية.

واعتبر أن العمل يعتبر الأول من نوعه في السينما العربية من حيث الفكرة والتنفيذ، لكن تأخر ظهوره رغبة في الخروج بفيلم يحمل مواصفات فنية عالية.