القرية العالمية تعلن إطلاق سحب قيمته 1.4 مليون

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن إطلاقها لأكبر سحب في تاريخها بالتعاون مع دبي القابضة، بحيث ستتاح الفرصة لضيوف الوجهة للدخول في السحب لفرصة الفوز بشقة سكنية فاخرة تبلغ قيمتها 1.4 مليون في مجمّع منازل الخور بمنطقة «جداف ووترفرونت» في دبي.

ويمكن المشاركة في السحب من قبل جميع الضيوف الذين قاموا بشراء تذكرة الدخول إلى القرية العالمية مقابل 15 درهماً أو لكل 100 درهم يتم إضافتها لبطاقة «وجهات ترفيهية» القابلة لإعادة الشحن - وهي البطاقة التي تتيح للضيوف إمكانية الدخول إلى العديد من الوجهات الترفيهية عبر تمريرها فقط.

وسيتم الإعلان عن السحب خلال حفل مباشر سيتم تنظيمه يوم الجمعة 3 أبريل، على المسرح الرئيسي للقرية العالمية بحضور الآلاف من الضيوف، حيث سيحصل فائز واحد على منزل الأحلام.

شقة فخمة

وتعليقاً على الخبر قال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «نحرص في جميع مواسمنا على تقديم أروع الفعاليات والمهرجانات والمفاجآت لضيوفنا. وقد سعينا في هذا الموسم إلى تعزيز تجربة الزيارة لضيوفنا من خلال منحهم الفرصة لربح شقة فخمة التي تعدّ أضخم جائزة في تاريخ الوجهة بالتماشي مع قيمنا في توفير عنصر المفاجأة من خلال جميع ما نقدمه لهم ونشر السعادة بينهم.

وتعدّ دبي القابضة الشريك المثالي في هذه المبادرة في ظل الاحتفالات الخاصة بالذكرى السنوية الـ 15 لتأسيسها، وما تلعبه من دور حيوي في تطوير أسلوب حياة مميز للمقيمين على أرض الإمارات من خلال أضخم المشاريع والمجمعات السكنية.

نؤكد من خلال جميع فعالياتنا وعروضنا على التزامنا بتقديم أفضل الخدمات الترفيهية على نحو مستمر، موسماً تلو الآخر، وتوفير تجارب استثنائية لملايين الضيوف من الإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء العالم».

فرصة للزوار

من جهته، قال خالد المالك، العضو المنتدب لدبي القابضة: «يسعدنا في إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية الـ 15 لتأسيس دبي القابضة، التعاون مع القرية العالمية لتوفير الفرصة لزوار الوجهة للمرة الأولى منذ إطلاقها للفوز بشقة فاخرة، في واحدة من أحدث وجهاتنا على الواجهة البحرية في دبي – جداف ووترفرونت.

نفخر بدورنا الحيوي والفاعل في تحقيق العديد من الإنجازات التي ساهمت في تعزيز مكانة دبي وريادتها العالمية، عبر إثراء حياة المواطنين والمقيمين والزوار في العديد من المجمعات والوجهات السياحية.

ونحن ملتزمون باستكمال مسيرة النمو والتطوير، لضمان مكانة مدينة دبي كنموذج للازدهار وتوفير الفرص، وجذب ملايين المواهب والكفاءات من جميع أنحاء العالم لتحقيق أحلامهم وتحسين حياتهم وتعزيز خبراتهم».

تتألق واجهة الجداف البحرية بموقعها الفريد على ضفاف خور دبي، وتعد من أهم الوجهات متعددة الاستخدامات التي طورتها دبي القابضة، لتقدم من خلالها أروع المجمعات السكنية المرموقة، والملائمة لأسلوب الحياة العائلية العصرية. وتشكل واجهة الجداف البحرية ملتقى سياحياً وعائلياً يتميز بأروع الواجهات المائية.