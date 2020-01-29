فعّاليات مميزة ضمن الاحتفالات الختـامية لمهرجان دبي للتسوّق

المصدر: دبي - البيان

قبل إسدال الستار على الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق، تشهد المدينة عطلة نهاية أسبوع حافلة بالفعّاليات الترفيهية والحفلات الغنائية والتجارب الشيّقة.

عشّاق الموسيقى العربية على موعد مع أمسية فنية من الطراز الرفيع مع النجوم راشد الماجد وماجد المهندس في كوكاكولا أرينا يوم الخميس 30 يناير، حيث ستطرب الجماهير الحاضرة على الأنغام التي سيقدّمها كلٌ من سندباد الأغنية العربية والفنان العراقي صاحب الصوت الماسي خلال حفلهم الغنائي الذي بيعت جميع تذاكره.

حفل غنائي

أمّا جماهير الفنان العالمي جون ليجند فهم على موعد مع حفل غنائي بعد غد في كوكاكولا أرينا. وتشهد الأمسية أيضاً حضوراً للفنانة السورية الشابة فايا يونان، التي ستقدّم مجموعة من الأغاني التي أكسبتها شهرةً واسعة في العالم العربي. تشهد تذاكر هذا الحفل إقبالاً كبيراً، لذا يتوجب على الراغبين بالإسراع في الحصول على التذاكر من تطبيق فعّاليات دبي، أو من موقع كوكاكولا أرينا الإلكتروني www.coca-cola-arena.com.

كما تستضيف القرية العالمية الفنان السعودي عايض يوسف على مسرحها الرئيسي بعد غد الجمعة. وسيكون الحفل مشمولاً بتذكرة دخول القرية العالمية.

ألعاب الفيديو

وتنطلق فعّالية فورتنايت في سوايب «ماركت أو تي بي»، في برج بارك، وسط مدينة دبي غداً وتستمر حتى 1 فبراير، وتتيح الفعّالية لمحبي ألعاب الفيديو الفرصة للقاء عدد من أشهر نجوم هذه اللعبة، ومنهم نجم اليوتيوب FaZe Adapt، بالإضافة إلى النجوم أحمد النشيط، وريّان الأحمري، وخالد الشمّري، وعبدالله العلوي، والذين سيتواجدون على المسرح الرئيسي للقاء جمهورهم خلال الفعّالية التي تمتد لأربعة أيام. وتتضمن هذه الفعّالية العديد من الأنشطة الشيّقة، ومنها تحدي Battle Pass، والعروض على المسرح، والفرصة للقاء شخصيات اللعبة، وغيرها الكثير.

ويشمل تحدي Battle Pass سلسلة من تحديات فورتنايت والتي ستتجسّد على أرض الواقع لتأخذ الزوّار في رحلة حول سوايب «ماركت او تي بي»، وستتاح الفرصة للمشاركين للفوز بجوائز مميزة عند إكمال التحديات.

ويستضيف مسرح مول الإمارات فعّالية توم غيتس من اليوم حتى 1 فبراير، وتتيح هذه الفعّالية الفرصة لعشّاق الفن للاطلاع على لوحات الفنانة «ليز بيشون» الفنية وهي ترتسم أمامهم.

مهرجان بسنت

وتشهد واحة الزاوية على طريق دبي ـ العين انطلاق مهرجان بسنت، حيث ستتاح الفرصة للحضور لإطلاق الطائرات الورقية بألوانها الزاهية وأشكالها المتنوّعة، وستكتمل الأجواء الاحتفالية في هذا المهرجان المهم بعروض الطبالين بملابسهم التقليدية والمأكولات الشهية. يفتح هذا المهرجان أبوابه يوم الخميس 30 يناير من 6 صباحاً وحتى 3 عصراً، ومن 10 صباحاً وحتى 6 مساءً يوم الجمعة 31 يناير.

وتقدّم دبي أوبرا العرض المسرحي الكلاسيكي «موغال إي أزام»، وذلك خلال الفترة من 30 يناير وحتى 1 فبراير.