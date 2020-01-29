«حمدان بن محمد للتصوير» تدعم أطفال إندونيسيا بـ«لكم»

المصدر: دبي - البيان

زار وفدٌ من جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، برئاسة أمينها العام علي خليفة بن ثالث، عدة جُزُرٍ نائيةٍ في إندونيسيا، حيث قام الوفد بتوزيع عددٍ من صناديق «لكم» التي تحوي بعض المستلزمات الدراسية والألعاب المُسلّية، والتي قام بتعبئتها مجموعاتٌ من طلبة المدارس بالإمارات. ويأتي ذلك امتداداً لمشروع «لكم» الإنساني، الذي أطلقته الجائزة عام 2016، وكان ضمن مساهماتها في «عام زايد - 2018» من خلال تأدية الواجب الإنسانيّ والمجتمعيّ، وتعزيزاً لقيم التواصل الاجتماعيّ الفعَّال والمؤثّر بين الأطفال وتنمية الحسِّ الإنسانيّ لديهم، وذلك بالشراكة مع مؤسسة دبي للإعلام وهيئة المعرفة والتنمية البشرية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومجموعة بريد الإمارات.

امتداد حقيقي

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: مشروع «لكم» الإنساني جاء وفق توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وليّ عهد دبي، راعي الجائزة، للمساهمة في عام زايد بمشروعاتٍ تُشكِّلُ امتداداً حقيقياً لنهج مؤسِّس دولة الإمارات ومسيرته المُعطَّرة بالخير والعطاء العميم الذي شَمِلَ مواطني الدولة ومقيميها وكل أشقائها في الإنسانية في كل أصقاع العالم. المشروع يعمل بطريقةٍ مبتكرة على تعزيز قيم التواصل الاجتماعي الفعّال والمؤثّر بين الأطفال وتنمية الحسِّ الإنسانيّ لديهم.