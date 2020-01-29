«أضواء الشارقة» يحتفي بـ 10 سنوات من الإبداع

المصدر: الشارقة - البيان

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنظم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة الدورة العاشرة من «مهرجان أضواء الشارقة»، الذي يمثل تظاهرة فنية وثقافية وحضارية تحتفي بالإنجازات المتلاحقة التي تقودها إمارة الشارقة في مجالات التعليم والمعرفة والابتكار. وتتفرد الدورة المرتقبة من الحدث الفريد من نوعه على مستوى المنطقة والعالم بكونها محطة مهمة للاحتفال بـ10 سنوات من الإبداع والتميز في تسخير الإمكانات التكنولوجية في مجال الإضاءة لإخراج عروض فنية خلابة تروي حكاية الشارقة العابقة بالريادة.

مسيرة التطور

وتنطلق فعاليات «مهرجان أضواء الشارقة 2020» في الخامس من فبراير المقبل، من مبنى بلدية مدينة الشارقة الذي سيتحول إلى أيقونة معمارية تسرد مسيرة تطور الثقافة العربية وأثرها بين الماضي والحاضر. وعلى مدى 11 ليلة لغاية الخامس عشر من فبراير، ستزدان أبرز الصروح المعمارية بحلة ضوئية لإبراز مكانة الشارقة كنقطة التقاء الحضارات العالمية.

عروض مختلفة

وشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن تعدد المواقع خلال الدورة العاشرة التي تشتمل على عروض حية وتفاعلية، يصل عددها إلى ثلاثة مواقع، اثنان في واجهة المجاز المائية وواحد على واجهة قاعة المدينة الجامعية. ويمتاز العرض التفاعلي في قاعة المدينة الجامعية بالمزج بين تقنيات خرائط الفيديو والواقع الافتراضي المعزز، طارحاً فكرة السفر حول عالم مستوحى من العناصر المتفردة لإمارة الشارقة.

وفي كلمته، قال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «حقق مهرجان أضواء الشارقة شهرة واسعة واستقطب أعداداً متزايدةً من الزوار من داخل الدولة وخارجها. ونحتفي هذا العام بمرور 10 سنوات من الإرث الغني للحدث الفني الثقافي المبدع، الذي ما كان له أن يصل إلى ما وصل إليه، لولا الدعم الكبير والمتواصل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».