انطلاق مهرجان السدر للأفلام البيئية في أبوظبي في فبراير 2020

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تمديد الأقسام الفنية الثلاثة الحصرية من فن أبوظبي، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي رئيس اللجنة التنفيذية. يستمر عرض الأقسام الثلاثة؛ «الفنانون الناشئون» و«بوابة» و«تكليف الفنانين» لغاية فبراير، نظراً للنجاح الذي شهدته النسخة 11 من المعرض. ويأتي في مقدمة البرامج الثقافية والفنية التي تم تمديدها، برنامج «آفاق: الفنانون الناشئون»، والذي يضم أعمالاً للفنانات الإماراتيات عائشة حاضر وروضة خليفة الكتبي وشيخة فهد الكتبي.