مذيعة مصرية تنجو من حريق "مدفأة" في غرفتها

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت المذيعة بسمة وهبة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها نجت من موت محقق وكتب لها عمر جديد بعد أن شب حريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بسبب مدفأة كهربائية وفق تقرير "بوابة الأهرام".

وقامت بنشر فيديو يظهر فيه المدفأة وقد حدث لها ماس كهربائي أدى إلى حريق في المشترك الكهربائي لكن الفنانة انتبهت له في الوقت المناسب، وقامت بفصله قبل أن يمتد إلى باقي الحجرة.

وتفاعل أصدقاء بسمة ومتابعوها على الفيديو شاكرين الله على سلامتها وقدموا لها النصائح لتفادي مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وذكرت المذيعة المصرية أنها بعد أن وعت الجمهور بمخاطر "الدفايات" الكهربائية وضرورة الانتباه لها، وضعت قطعة رخام في الغرفة لكي تكون عازلاً بين المدفأة والخشب، ورغم ذلك لم تسلم.

كان والد الفنان إيهاب توفيق قد توفي مؤخرا في حادث مماثل بعد احتراق الفيلا التي كان يسكن بها نتيجة اشتعال الحريق بالمدفأة التي كانت متواجدة في غرفة المعيشة.