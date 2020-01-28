مفاجأة جديدة صادمة حول قتيل فيلا نانسي عجرم

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الجهات المعنية بالإطلاع على “داتا الاتصالات” الخاصة بالقتيل محمد الموسى في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم ، عن مفاجأة جديدة حول القضية.

ونشرت قناة الـ"LBCI" تفاصيل التحقيقات بشأن القضية والتي كشفت تعقّب الموسى للنجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي في بحثه على الانترنت فيما يتعلق بمكان إقامتهما.

وتمحورت المواضيع التي بحث عنها الموسى، حول شخصية الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم ومكان سكنهما وتفاصيل منزلهما.

والمفاجأة أن القتيل بحث أيضا عن مكان سكن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والفنانة اللبنانية نجوى كرم.