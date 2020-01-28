أحلام «تتضامن» مع مريم حسين وتطلب الصفح لها

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بعد صولات وجولات في أروقة المحاكم المحلية، وصلت القضية التي رفعها الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي ضد الفنانة المغربية مريم حسين، إلى خط النهاية، بعد إصدار محكمة استئناف دبي، حكماً نهائياً غير قابل للاستئناف، يقضي بإبعاد الفنانة مريم حسين عن الدولة، وتخفيف عقوبتها بالسجن شهراً بدلاً من 3 أشهر، وبراءة الإعلامي صالح الجسمي، من كافة التهم المنسوبة إليه.

الحكم في القضية التي امتدت خيوطها لنحو عامين ونيف، وجد صدى واسعاً في الفضاء الرقمي، وساحات مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي أعلن فيه صالح الجسمي، إسدال الستار على القضية في أول تصريح له، نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، أبدت الفنانة أحلام تعاطفها مع مريم، طالبة من الجسمي «التنازل» و«الصفح» عن الفنانة، بينما انهالت تغريدات أخرى على موقع «تويتر»، بعضها يحمل رسائل التضامن مع صالح، فيما الأخرى ذهبت باتجاه مريم.

شكر

صالح الجسمي، وفي أول تصريح له بعد إعلان الحكم قال عبر حسابه على «تويتر»: «أسدل الستار على القضية التي استمرت سنتين، بيني وبين مريم حسين، وخلاصة الحكم الإبعاد عن الدولة وتخفيض مدة السجن من 3 أشهر إلى شهر واحد، وقضت المحكمة مجدداً ببراءتي».

وأضاف الجسمي عبر مقطع مصور نشره على حسابه في موقع تويتر: «لا أعرف لماذا البعض يكابرون، ويستمرون في الخطأ، وبتقديري أنه لن يحدث أي شيء، عندما يتم الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه». وتوجه الجسمي في تغريدته بالشكر إلى كل من وقف بجانبه، وسانده. وقال: «شكراً لقضاء الإمارات النزيه، وأرجو التطبيق من النيابة ورجال التحريات، فالقانون فوق الجميع».

الفنانة الإماراتية أحلام، أبدت تعاطفها مع مريم حسين، وذلك عبر مجموعة تغريدات، طلبت فيها من صالح «التنازل»، حيث قالت في أول ردة فعل لها على الحكم: «حرام أن تسجن بنت وعندها طفلة، وكثيراً ما تم إيذاؤنا، ولكن أن يصل الأمر إلى السجن.. الإنسان يجب أن يكون إنساناً، والكبر فقط لله، لقد أخذت عهداً على نفسي، ألا أتدخل في أي شيء، وهذه الإنسانة لا تربطني بها معرفة، وحتى لو لا أعرفها، ففي النهاية أدافع عنها حتى لا تدخل السجن، وذلك لأجل البنت البريئة»، وطلبت أحلام من صالح الجسمي في تغريدتها أن «يكون كبيراً».

وقالت في أخرى: «لدي طلب منك، وأتمنى أن تأخذه بعين الاعتبار، اترك عنك المهاترات، والحديث عن هذه وتلك، وأعتقد أن لديك أشياء أهم، وإذا لم يكن لديك حاول أن تبحث وتجدد نفسك، لتكسب ود الناس أكثر».

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في تغريداتها الموجهة إلى صالح الجسمي، ضربت أحلام مثلاً بشقيقه الفنان حسين الجسمي، حيث قالت: «شقيقك حسين الجسمي مدرسة وإنسان الكل يحترمه، لأنه أقام أساساً لنفسه، ومريم حسين هي بنت، وكل إنسان يخطئ، خليك أحسن وتنازل».

وأشارت في تغريدة ثالثة، إلى أن حديثها بعيد عن القضية تماماً، وقالت: «إذا لم ترد أن تسامح، فلا أحد يجبرك على شيء.. ولكن أحببت أن أكون طرف خير». وفي رده على تغريدات الفنانة أحلام، قال صالح الجسمي: «لا تدخلي حسين في مشكلة بيني وبين أحد، هذه قضية وصلنا فيها إلى القضاء، ومن يذهب إلى القاضي يرجع راضياً».

وأضاف: «في النهاية لم نطلب سوى أن يقوم الشخص بالاعتذار وعدم المكابرة، ولكن قوبل حديثي بالشتم بحقي وأسرتي، وحتى حسين نفسه لم يسلم، وعلى مدار عامين، وشبه أسبوعي وأنا أشتم»، مؤكداً أنه لن «يتنازل» عن حقه.

ردة فعل الفنانة مريم حسين، لم تكن قاصرة على إطلاقها التغريدات وإعادتها على موقع «تويتر»، وإنما قامت بنشر صورة على موقع «إنستغرام» تجمعها مع طفلتها، وعلقت عليها بالقول: «من لطفك أستمد طاقتي، ومن دلالك تأتي العزيمة، بقربك أكون أقوى»، في حين أعادت مريم نشر تغريدات أحلام، التي أبدت فيها تعاطفاً معها.