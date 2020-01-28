«موسيقى أبوظبي الكلاسيكية».. إبداعات فريدة تبدأ اليوم

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ينطلق اليوم موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية في نسخته التاسعة، ويستمر حتى 7 فبراير المقبل، في المجمع الثقافي بأبوظبي وقصر الإمارات وميدان دو على جزيرة ياس.

ويقدم الموسم الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مجموعة استثنائية من العروض. ومع الإقبال الكبير على التذاكر، يقدم الموسم فرصةً مميزة لعيش تجربةٍ لا تتكرر، حيث سيدخل أفراد الجمهور في سحبٍ للفوز بفرصة حصرية للقاء بعض الفنانين.

وانطلاقاً من ألمع الأسماء في عالم الغناء العربي والموسيقى الكلاسيكية، والاحتفال بالذكرى الـ 250 لميلاد الموسيقي الأسطوري لودفيج فان بيتهوفن، يتضمن الموسم حفل ماجدة الرومي، إحدى أشهر فنانات العالم العربي، في ختام فعاليات الموسم، بحفل غنائي متميز تُحييه يوم 7 فبراير المقبل على مسرح «دو أرينا» بجزيرة ياس.

نجمة صاعدة

نجحت الفنانة سناء نبيل، حفيدة شقيقة الراحلة أم كلثوم، في كسب شهرة متميزة كواحدة من أهم المواهب الغنائية الصاعدة. وكانت نبيل قد سجلت حضورها الأول بأداء مذهل قدمته خلال برنامج «أرابز غوت تالنت».

وتُفتتح فعاليات موسم أبوظبي، اليوم، بأمسية متميزة يُحييها عازف البيانو الفرنسي ديفيد فراي. وفي 1 فبراير، ستبهر عازفة البيانو الفرنسية ليز دو لا سال الجمهور مع حفل «رقصات».

باليه

وسيحتضن المجمع يوم 31 يناير الجاري عرض باليه استثنائي بقيادة راقصة الباليه الشهيرة سفيتلانا زاخاروفا، التي تُعد واحدة من أشهر راقصات الباليه في العصر الحديث، وبمشاركة فريق من ألمع نجوم مسرح «بولشوي» الشهير.