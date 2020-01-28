اختتام «الملتقى العالمي لحفلات الزفاف» في دبي

المصدر: دبي - البيان

اختتمت في دبي، أخيراً، الدورة الثالثة من «الملتقى العالمي لحفلات الزفاف»، والذي نظمته «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات، والتابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها دبي لجذب منظمي حفلات الزفاف واستقطاب المزيد من الزوّار.

وشهد الملتقى مشاركة أكثر من 75 من كبار منظمي حفلات الزفاف والخبراء من حول العالم من كل من الهند وتركيا ولبنان ونيجيريا والمملكة المتحدة واليونان وهولندا وألمانيا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية والصين وأستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتضمن برنامج الملتقى زيارات ميدانية لعدد من المواقع والفعاليات في عدد من الفنادق الرئيسية والمعالم البارزة في دبي، وذلك بالتعاون مع الشركاء في السياحة والضيافة والفعاليات والترفيه.

ومن بين أبرز الجولات، زارت الوفود المشاركة حفل افتتاح أقيم في فندق ريتز كارلتون دبي، وغداء في «كينارا» للشيف فيكاس خانا في فندق جيه إيه ليك فيو، وحفل عشاء في فندق سوفيتل دبي النخلة، وحفلاً ختامياً في منتجع وسبا شاطئ نيكي.

وبالإضافة إلى ذلك، نظم الملتقى ندوة شارك بها نخبة من الخبراء ناقشوا خلالها أحدث التوجّهات والتحدّيات التي يواجهها قطاع تنظيم حفلات الزفاف، بالإضافة إلى ورشة عمل واجتماعات بين المشاركين وموردي خدمات الزواج في دبي.

مقوّمات

ومن خلال استضافة الدورة الثالثة من الملتقى، أخيراً، تؤكد الإمارة مجدداً التزامها بتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم. وكانت قد استضافت في عام 2019 مؤتمر وجهات منظّمي الأعراس في فندق أتلانتس النخلة، وشارك فيه أكثر من 500 شخص من 70 دولة، كما تستضيف المدينة يوم 2 مارس فعاليات منتدى Engage!20 في فندق أرماني دبي.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «سعداء باستضافة الدورة الثالثة من هذا الملتقى، حيث تمكّنا من استعراض مقوّمات دبي أمام شخصيات مهمّة في هذا القطاع، وكذلك تعريفهم بإمكانات دبي في مجال استضافة وتنظيم حفلات الزفاف، حيث يبحث منظّمو هذه من الحفلات دائماً عن أفكار جديدة تبقى ذكرياتها خالدة.

وقد تمكّن الخبراء خلال مشاركتهم في الملتقى من التعرّف إلى مقوّمات وإمكانات المدينة المتعدّدة، وما تقدّمه من خدمات متميّزة، وقد شهد هذا الحدث نجاحاً لافتاً بسبب العلاقات القويّة التي تربطنا بشركائنا في قطاع السياحة في دبي».