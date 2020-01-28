فنون العالم دبي يعود بأعمال فنية متميزة 8 أبريل

المصدر: دبي - البيان

يعود معرض «فنون العالم دبي»، الفعالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط التي تقدم إبداعات فنية بأسعار مقبولة، إلى مركز دبي التجاري العالمي بموسمه السادس من 8 إلى 11 أبريل مع برنامج حافل بالأنشطة التي تستهدف مختلف الأذواق والاهتمامات وترحب بالفنانين المرموقين والفنانين الناشئين والمهتمين بجمع الأعمال الفنية بمختلف فئاتهم.

ومن المنتظر أن تساهم الفعالية الرائدة في تعزيز مكانة دبي واستقطاب عشاق الفن وهواة جمع الأعمال الفنية من مختلف الأعمار عبر مجموعة واسعة تزيد على 3 آلاف عمل فني تحمل توقيع أشهر الفنانين والمعارض المحلية والإقليمية والعالمية من أكثر من 30 دولة.

وفضلاً عن محفظته الواسعة من الأعمال الفنية التي تبدأ أسعارها من 100 دولار أمريكي، يساهم المعرض في إثراء المشهد الإبداعي المزدهر في الإمارة من خلال تقديم باقة غنية من الفنون الكلاسيكية والحديثة واستضافة نخبة من النحاتين وفناني الأداء ومنتجي الأفلام القصيرة ورسامي الجرافيتي.

وسيستضيف المعرض هذا العام وأول مرة أعمالاً فنيةً معززةً بالواقع الافتراضي من ابتكار فنانة الرسم السريع والواقع الافتراضي كاثي دينيسيت التي ستضفي لمسات شخصية وفورية على القطع بما يناسب أذواق المتسوقين.

كما يتعاون المعرض في موسمه الجديد مع استديو «مواهب» في دبي للفنانين من أصحاب الهمم، وذلك بهدف تقديم أعمال فنية سيذهب ريعها مباشرة لتعزيز إمكانات المؤسسة التي توفر مساحة مثالية لطلاب الفن تتيح لهم تعلم مهارات قيّمة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وسط أجواء آمنة ومريحة.