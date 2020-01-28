«دبي للتسوّق».. جوائز بعشرات ملايين الدراهم تُغيّر حياة الفائزين

المصدر: دبي - البيان

مع انطلاق الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق، شهدت مراكز التسوق والعديد من المحال التجارية والشركات تقديم عروض ترويجية ضخمة، ورصدت جوائز قيّمة تتماشى مع مسيرة المهرجان الطويلة وما وصل إليه من مكانة عالمية.

ومن جهة أخرى، يحرص العديد من الجمهور وزوار المهرجان والمتسوقين على اقتناص الفرص والعروض الترويجية للحصول على ما يبتغون شراءه من منتجات ذات ماركات عالمية، وفي نفس الوقت هنالك فرص كثيرة للفوز بجوائز متميّزة رصدها المهرجان، إضافة إلى ما يقدمه القطاع الخاص بما فيه مراكز التسوق والمحال التجارية وغيرها، والتي تتجاوز قيمتها 50 مليون درهم لهذه الدورة من المهرجان، حيث تغير هذه الجوائز من حياة العديد من الفائزين.

فرصة مثالية

وفي تعليق له حول جوائز مهرجان دبي للتسوق 2020 قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يعدّ مهرجان دبي للتسوق 2020 من المهرجانات المهمة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، وهو فرصة مثالية لتجار التجزئة ومسؤولي مراكز التسوق والمحال التجارية والعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بقطاعات التجزئة والضيافة والسياحة، لإطلاق عروض ترويجية هائلة ورصد جوائز قيمة لجذب المتسوقين والمتعاملين خلال هذه الفترة، ولا سيما أن المهرجان يساهم بشكل كبير في زيادة مبيعاتهم.

ولهذا، نحرص في كل دورة من دورات المهرجان وبالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين والرعاة الرئيسين على تشجيع مختلف الجهات المشاركة على تقديم أفضل الجوائز بما يتناسب مع أهمية هذا المهرجان العالمي».

فائزون جدد

ومن جهته قال عبدالله الأميري، مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «احتفاءً بالدورة الخامسة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق، فقد حرصنا على تقديم جوائز أكبر وأكثر تنوعاً بما ينسجم مع الاحتفال باليوبيل الفضي لهذا المهرجان الذي ساهم في تغيير حياة الكثير من الفائزين على مدار السنوات الماضية، وها هو اليوم يفتح المجال مرة أخرى لفائزين جدد لربح جوائز متميزة ستساهم بلا شك في إحداث تغيير في حياتهم.

سواء في سحوبات إنفينيتي الكبرى، أو سحوبات نيسان الكبرى، أو سحوبات الذهب والمجوهرات الكبرى، أو السحوبات الأخرى التي تجريها مراكز التسوق المشاركة في الحملة الترويجية أو المحال التجارية الكبرى، حيث أصبح التسوق خلال أيام المهرجان مقترناً بشكل وثيق بفرص الربح».

ويضم مهرجان دبي للتسوق 2020 العديد من الجوائز والتي نذكر منها:

سحوبات إنفينيتي الكبرى، التي تقدّم جائزة يومية تشمل سيارة إنفينيتي QX50 ومبلغ 200,000 درهم تمنح لفائز واحد. ويمكن لأي شخص شراء بطاقة السحب بمبلغ 200 درهم للحصول على فرصة الفوز بالجائزة اليومية.

كما تتيح سحوبات إنفينيتي الكبرى الفرصة لشخص واحد للفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 1,000,000 درهم في نهاية مهرجان دبي للتسوّق. وتقدر قيمة الجوائز الإجمالية للحملة بحوالي 15 مليون درهم.

وسحوبات نيسان الكبرى التي تتيح للمتسوّقين الفوز بسيارة من خمس فئات، وهي نيسان باترول 2020، نيسان باثفايندر 2019، نيسان أكس-تريل 2020، نيسان Kicks 2020، ونيسان سنترا 2020.

ويمكن لأي شخص الدخول في السحب من خلال شراء منتجات غير بترولية بقيمة 25 درهماً من محطات «اينوك» و«ايبكو»، وسيتم منح 37 سيارة خلال سحوبات نيسان الكبرى هذا العام، إضافة إلى جائزة نقدية تبلغ 350.000 درهم ستمنح لفائز واحد في نهاية المهرجان وتقدر قيمة هذه الجوائز بنحو 5 ملايين درهم.