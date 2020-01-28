بيلي إيليش تكتسح جوائز غرامي الموسيقية

المصدر: (لوس آنجلس - رويترز)

استحوذت المغنية الأميركية بيلي إيليش، على نصيب الأسد في حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية، أول من أمس، بعد فوزها بالجوائز الأربع الكبرى، وهي: أفضل ألبوم وأفضل أغنية وأفضل تسجيل خلال العام، وأفضل فنانة صاعدة.

وفازت إيليش بجائزة أغنية العام، عن أغنيتها «شخص سيئ»، كما حصلت على جائزة أفضل تسجيل خلال العام عن نفس الأغنية. ونالت إيليش (18 عاماً)، أيضاً، جائزة ألبوم العام عن ألبومها «عندما ننام جميعاً أين نذهب؟». وبدأ حفل توزيع جوائز غرامي، بإهداء الحفل لنجم كرة السلة كوبي برايانت، الذي لقي حتفه في حادث طائرة هليكوبتر خارج لوس آنجلس، أول من أمس.