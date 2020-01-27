«كوميك كون» يعلن طرح تذاكر فعالياته

المصدر: دبي - البيان

طرح معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميك كون» تذاكر الدخول لحضور فعاليات دورته التاسعة لعام 2020، الفعالية الشعبية الأكبر من نوعها في المنطقة، وذلك مع عرض جديد للعائلات يتيح لأربعة زوار الاستمتاع بحضور الفعالية بسعر 3 تذاكر.

تجربة غامرة

ويعود المعرض في أحدث نسخة له ليقدم برنامجاً حافلاً على مدى 3 أيام من الخميس 5 ولغاية السبت 7 مارس 2020 في مركز دبي التجاري العالمي. ومن المتوقع لهذه الفعالية أن تستقطب أكثر من 45 ألف زائر.

وقد تم تجديد المعرض وتحديث مرافقه في دورته لهذا العام ليقدم تجربة غامرة، حيث تم إضافة مسرح خاص لعرض الأفلام، سيقدم مقاطع حصريةً وعروضاً تشويقية، ومنصة احتفالات متكاملة، وستشهد دورة هذا العام مشاركة علامات تجارية جديدة، بالإضافة إلى ورش العمل التي أصبحت من الفعاليات الراسخة في المعرض، فضلاً عن مشاركة أبرز الفنانين والمشاهير.

كما يوفر المعرض تذاكر «جولد في آي بي» الحصرية لكبار الشخصيات عبر الإنترنت.

مشاركون

وسيحظى محبو ثقافة البوب الشعبية في هذا العام بفرصة قيّمة لمشاهدة مجموعة واسعة من العارضين، منهم: متجر «سبيدي كوميكس» للكتب المصورة. و«مانجا برودكشن» الراعي الرسمي للمسرح في دورة 2020.