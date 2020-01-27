محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تُصر على هذا الطلب

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد الموسي، قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، أنها ستتواجد فى لبنان خلال الأيام المقبلة لمتابعة القضية، مع الإصرار على طلب منع الفنانة نانسي عجرم من السفر خارج البلاد.

وقالت صفحة المحامية اللبنانية عبر فيسبوك، أنها ستكون فى لبنان خلال الأيام القادمة لمتابعة القضية واستكمال الملف والطعن بمعظم الإجراءات التى تمت سابقًا، مع الإصرار على طلب منع نانسى عجرم من السفر.

وكانت رهاب بيطار أكدت فى تصريحات عبر صفحتها على موقع فيس بوك أنه عند اجتماعها مع قاضي التحقيق الأول فى جبل لبنان نقولا منصور، أكد بشكل واضح وصريح أن رأيه بالقضية لن يتأثر بكل ما كتب وقيل فى الإعلام، وبالتالي فإن قراره سيكون شفافا ومحايدا وعادلاً.