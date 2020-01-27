«دبي مول» و«وسط مدينة دبي» يحتفلان بالسنة الصينية

المصدر: دبي - البيان

يشهد «دبي مول» و«وسط مدينة دبي» احتفالات متميزة بمناسبة السنة الصينية الجديدة، تتضمن أنشطة وفعاليات متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة، وتتيح لهم التعرف على التراث والثقافة الصينية العريقة.

ويمكن لزوار «دبي مول» الاستمتاع بالعروض الترويجية الجوالة والرقصات الصينية التقليدية في أجواء مفعمة بالديكورات المستوحاة من المناسبة في قاعة النجمة، ومشاهد القناديل الصينية التراثية الساحرة التي تثري الطابع الاحتفالي للمناسبة.

أما ممشى الواجهة المائية فسيتحول إلى بحر من القناديل التقليدية التي تتيح للزوار فرصة التقاط أروع الصور ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ستتاح للزوار الذين ينفقون 500 درهم أو أكثر، لغاية 1 فبراير، فرصة الفوز بإقامة لمدة ليلتين في فندق «العنوان دبي مول»، بالإضافة إلى جولة تسوق لكبار الشخصيات. أما الزوار الذي ينفقون 200 درهم أو أكثر فبإمكانهم الحصول على قطع فنية من الخط الصيني، في الوقت الذي يحصل فيه الزوار الذين ينفقون 1000 درهم أو أكثر على ختم صيني تقليدي خاص بهم.

كما يستفيد الزوار الصينيون الذين يستخدمون خدمة Alipay للدفع من عروض ترويجية مميزة وهدايا حصرية.

وتتزين أرجاء «وسط مدينة دبي» باللمسات والديكورات الصينية التقليدية لإثراء الأجواء الاحتفالية، لتكون تجربة الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة استثنائية بكل المقاييس.