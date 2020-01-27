أمسيات مميزة هدية «دبي للتسوّق» لجمهوره

المصدر: دبي - البيان

تشهد الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوّق مشاركة الفنانة السورية فايا يونان، والتي تعد أول فنانة عربية تطلق حملة لجمع التمويل الجماعي لإطلاق ألبومها الأول، وستحيي هذه الفنانة الشابة حفلها خلال نفس الأمسية التي ستشهد حفل الفنان العالمي جون ليجند في كوكاكولا أرينا يوم الجمعة 31 يناير.

شعبية

وتحظى الفنانة فايا يونان بشعبية متزايدة بين الجمهور العربي والغربي، وذلك بفضل مسيرتها الغنائية التي تعكس طفولتها في مدينة حلب قبل انتقالها بعمر 11 عاماً للعيش في السويد بصحبة عائلتها.

وانطلقت مسيرة الفنانة فايا بفضل النجاح الكبير الذي حققه الفيديو الغنائي الذي قدّمته بمشاركة شقيقتها، وتعززت مسيرتها مع ألبوم «بيناتنا في بحر» الذي لاقى رواجاً كبيراً. وتعد فايا يونان أول فنانة عربية تطلق حملة لجمع التمويل الجماعي لإطلاق مسيرتها الغنائية، ومكّنتها هذه الحملة من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لتكون أول مغنية عربية تدخل هذه الموسوعة.

برنامج حافل

وستشهد مدينة دبي حفلات غنائية لعدد من كبار النجوم، وذلك في إطار الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوّق، حيث يحيي الفنان راشد الماجد والفنان ماجد المهندس حفلاً غنائياً يوم الخميس 30 يناير، فيما تحيي الفنانة فايا يونان والفنان العالمي جون ليجند حفلاً غنائياً يوم الجمعة 31 يناير.

وستحتضن كوكاكولا أرينا الحفلات الغنائية التي تشهدها الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوّق، ويمكن الحصول على التذاكر بأسعار تبدأ من 195 درهماً عبر تطبيق فعاليات دبي وموقع كوكاكولا أرينا www.coca-cola-arena.com. نظراً للشعبية الكبيرة لهؤلاء الفنانين، من المتوقع نفاد تذاكر هذه الحفلات، لذا يتوجب على الراغبين بالحضور الإسراع في الحصول على التذاكر.

مليونير شير

في غضون ذلك، تحتفي «ماجد الفطيم» بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين على انطلاق مهرجان دبي للتسوق، وذلك عبر إتاحة الفرصة أمام 25 عميلاً محظوظاً للفوز بجائزة «مليونير شير» ضمن برنامجها المتميز للمكافآت «شير».

وتشمل الحملة ثلاثة من أكبر مراكز التسوق التابعة للمجموعة هي «مول الإمارات» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر مردف»، حيث تتيح هذه المراكز للمتسوقين فرصةً لكسب 25 مليون نقطة «شير»، بالإضافة إلى الاستمتاع بالعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية الرائعة.

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وسيتم الإعلان أسبوعياً عن أسماء خمسة فائزين يحصل كل منهم على مليون نقطة «شير»، لغاية 1 فبراير 2020.

وتم الإعلان عن أسماء الفائزين في الأسبوعين الأول والثاني من المسابقة، حيث حصل كلّ منهم على ما يساوي 100,000 درهم إماراتي على شكل نقاط «شير»، التي يمكنهم أن ينفقوها في مختلف مراكز التسوّق لدى «ماجد الفطيم»، ومن بينها 16 مركز تسوق وأكثر من 2,300 متجر حول الإمارات.

كما يتاح للفائزين استخدام هذه النقاط لحجز إقامة مميّزة في فندق «كمبينسكي مول الإمارات» أو «بولمان» في «سيتي سنتر ديرة»، أو خوض تجربة «آي فلاي دبي» للقفز الحر بالهواء في «سيتي سنتر مردف».