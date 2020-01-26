عرض خاص لـ«الأميرة والفارس» في دبي غداً

المصدر: دبي ـ البيان

بعد نحو ست سنوات من رحيله عن الدنيا، يعود الفنان المصري سعيد صالح إلى الواجهة مرة أخرى، عبر فيلم الأنيمشن السعودي المصري «الفارس والأميرة»، والذي يمثل ثمرة عمل استمر 20 عاماً، فيما يلعب بطولته أيضاً محمد هنيدي ولقاء الخميسي، ودنيا سمير غانم، ومدحت صالح، عبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل وماجد الكدواني، إلى جانب أصوات الفنانين الراحلين غسان مطر ومحمد الدفراوي وإحسان القلعاوي.

الفيلم الذي أخرجه السيناريست المصري بشير الديك، وشارك فيه أكثر من 230 فني تحريك مصرياً، سيعرض في صالات السينما المحلية والخليجية الخميس المقبل، فيما تستضيف دبي غداً عرض الفيلم الخاص، والذي سيقام في فوكس سينما في نخيل مول، حيث يستند الفيلم إلى قصة تاريخية تعود للقرن السابع الميلادي، عن الفارس الشاب محمد بن القاسم، الذي أخذ على عاتقه منذ بلوغه سن 15 عاماً، مهمة إنقاذ النساء والأطفال العرب المختطفين من قبل القراصنة في المحيط الهندي، ومغامراته معهم، التي قادته إلى تحدٍ أكبر، وفي السابعة عشرة من عمره، ترك القاسم مدينته البصرة، مع صديقه زيد ومعلمه أبو الأسود، لمواجهة الملك داهر، في مغامرة صعبة لتحرير السند، ولقاء حبيبته.

وفي هذا الصدد، أوضح المنتج العباس بن العباس، أن اختياره لتلك القصة تحديداً، كونها واقعية، وأقرب للقصص الخيالية، وكأنها ألفت خصيصاً لفيلم رسوم متحركة، وقال: ما أقنعنا حقاً، هو بطل الرواية، فإذا أردت وضع مواصفات البطل العربي المثالي الذي يصلح لفيلمنا، ستتوصل إلى شيء يشبه إلى حد بعيد، محمد بن القاسم، ومع هذا النوع من القصص الواقعية، لم يكن من الصعب نسج بعض العناصر الخيالية، لإضافة إيقاع حيوي ومواقف درامية وكوميدية.