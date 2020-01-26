القرية العالمية تحتفي برأس السنة الصينية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن إطلاق الفعاليات الخاصة باحتفالات رأس السنة الصينية والتي تستمر حتى 1 فبراير 2020.

وتعد القرية العالمية ضيوفها بتقديم باقة من الفعاليات والنشاطات المليئة بالمرح والمفاجآت، لتكون بذلك الوجهة العائلية المثالية للاستمتاع باحتفالات رأس السنة الصينية.

وتتألق القرية العالمية بريادتها كأكبر وأهم وجهة للفعاليات الترفيهية على مستوى الدولة والمنطقة، مع أكثر من 40،000 عرض ترفيهي وثقافي خلال الموسم تتناسب مع جميع الأعمار، لتوفير عالم من الذكريات التي تبقى في البال لجميع الضيوف.

وتُعَد القرية العالمية الوجهة الترفيهية المفضلة للمقيمين الصينيين في الإمارات، إضافة إلى كونها من أهم الوجهات السياحية في دبي والتي يحرص السياح من الصين وجميع دول العالم على زيارتها للاستمتاع بالتجارب الترفيهية المتميزة، إضافة إلى تسوق المنتجات العالمية والتعرف على المطابخ المتعددة والتي تمثل ثقافات متنوعة في مكان واحد، من دون أن ننسى جناح الصين وما يحتويه من كنوز هذه الثقافة التاريخية العريقة التي يقبل العالم للتعرف عليها واكتشاف مذاقاتها والاستمتاع بكل ما تقدمه هذه الحضارة وشعبها للعالم.

مبادرات وفعاليات

وتعليقاً على ذلك، قالت جاكي إيلنبي، المدير التنفيذي للتسويق في القرية العالمية: «تجذب القرية العالمية سنوياً أعداداً وفيرة من الزوار الصينيين سواء من المقيمين في الدولة أو السياح، وذلك بفضل سلسلة المبادرات والفعاليات التي يتم تنظيمها على امتداد الموسم.

وتهدف العديد من فعالياتنا وأنشطتنا إلى تعميق الفهم والتقدير للثقافات العالمية المختلفة لدى ضيوفنا، بما يتماشى مع إرث وجهتنا التي تعد من أكبر المتنزهات الثقافية في العالم.

ونحن محافظون على التزامنا تنظيم واستضافة أفضل الفعاليات والعروض العالمية التي تمثل الثقافات المتنوعة، ولا شك في أن الثقافة الصينية من أغنى الثقافات العالمية وأكثرها تميزاً، حيث تعد مصدراً للإلهام بالنسبة للعديد من الدول والثقافات الأخرى، كما أننا على ثقة تامة بأن ضيوفنا سيستمتعون بالفعاليات التي نقدمها لهم احتفاءً بالسنة الصينية الجديدة».

متعة وفرح

توفر القرية العالمية لضيوفها فرصة الاحتفال بحلول السنة الصينية الجديدة، في أجواء مليئة بالمتعة والفرح، حيث تم تصميم نموذج لمبنى «باغودا» الذي يمثل القصر الثقافي الصيني بارتفاع 21 متراً وتثبيته في ممشى الاحتفالات، يحيط به تنين صيني ضخم يجسد الرمز الوطني للصين.

وتعزز الموسيقى الثقافية الصينية التي يتم عزفها حول مبنى باغودا، الأجواء الاحتفالية برأس السنة الصينية، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالنغمات الموسيقية الراقية، بينما يتجولون تحت أقواس ممشى الاحتفال المزينة بالأضواء والديكورات المتميزة، مع فرصة الحصول على هدية القناع الصيني الثقافي والذي يتم تلوينه أمام الضيوف بطريقة فريدة ومتميزة للاحتفاظ بها كتذكار من القرية العالمية بمناسبة رأس السنة الصينية.

وأضافت جاكي إيلنبي: «تعد القرية العالمية الوجهة العائلية المثالية لقضاء أوقات ممتعة، حيث نلتزم تقديم فعاليات غنية بالأنشطة الترفيهية المختلفة، تمكن الضيوف من إنشاء ذكريات متميزة للضيوف من جميع الأعمار».