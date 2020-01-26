فنون تضفي بُعداً ثقافياً على سوايب «دبي للتسوق»

المصدر: دبي - البيان

تقدّم الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق منصةً هامة للفنانين والمصممين والممثلين لعرض موهبتهم والتألق أمام الجمهور، وذلك عبر سلسلة من الحفلات الموسيقية والفعاليات والأنشطة المتنوّعة حول المدينة.

ويشهد المهرجان مشاركة الفنان والنحات الفرنسي-التونسي إدريس بي، والذي يعرض عدداً من إبداعاته الفنية أمام متذوقي الفن في دبي. ولد الفنان إدريس وترعرع في فرنسا، وهو يأتي من عائلة متعددة الأعراق، كما قضى جزءاً من حياته في آسيا، وكان لهذا التنوّع الثقافي أثر كبير على أسلوبه الفني، والذي يتميز بتصاميمه متعددة الأضلاع، والتي تجمع فن «الأوريغامي» والأشكال المضلّعة، وتتخذ منحوتاته أشكال العديد من الحيوانات، من الغوريلا وحتى نمر السنور. يمكن لمحبي الفن المعاصر الاطلاع على أعمال إدريس الفنية حتى 1 فبراير في سوايب «ماركت أو تي بي»، وقد تم الطلاء بمادة الفلورسنت المشعة لتعكس الطابع العصري لهذا السوق.