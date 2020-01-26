السعودية تكرّم «أحلام» بدرع من الذهب الخالص

المصدر: (دبي ـ غسان خروب)

«ليلة فنانة العرب»، تحت هذا العنوان أطلت أول من أمس، الفنانة الإماراتية أحلام على خشبة مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية الرياض، لإحياء حفل فني ضمن «ليالي الأساطير»، خصصته هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تكريماً للفنانة أحلام، وذلك على هامش فعاليات موسم الرياض، لتصبح أحلام بذلك الفنانة العربية الوحيدة التي يتم تكريمها بين مجموعة كبيرة من النجوم الكبار في موسم الرياض الحالي.

وكانت الهيئة قد منحت الفنانة أحلام درعاً صنع على هيئة تاج، مستوحى من شعار الفنانة أحلام المعروف باسم «الملكة»، وقد صنع الدرع من الذهب الخالص، حيث جاء ذلك تكريماً لـ «فنانة العرب» التي أمضت نحو ربع قرن في حقل الفن والغناء.

وكانت أحلام في ليلتها قد شدت بمجموعة من الأغنيات، من بينها أغنيتها الجديدة «أنا ما أدري عن الناس»، التي تعد الأحدث في جعبتها، والأغنية من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، وألحان الموسيقار السعودي طلال، حيث من المقرر أن ترى الأغنية النور قريباً، علماً بأن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها أحلام بالكشف عن أغنياتها الجديدة على المسرح، فقد سبق لها أن قامت بذلك خلال حفل أحيته في المملكة.

إطلالة مميزة

في الوقت ذاته، كانت أحلام قد تصدرت، أمس، قائمة الأكثر تداولاً في موقع «تويتر»، بعد أن خطفت بإطلالتها المميزة الأنظار، حيث كشف العديد من التقارير عن قيمة المجوهرات التي تزينت بها خلال الحفل، والتي بلغت نحو 7 ملايين دولار، حيث أشارت التقارير إلى أن أحلام حصلت عليها من تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة، فيما أكدت التقارير أن أحلام سافرت خصيصاً إلى العاصمة البريطانية لندن، من أجل الاتفاق مع سامر حليمة على العقد والأقراط، والتي صممت خصيصاً لها من أحجار الألماس الأصفر والزمرد الأخضر، لتكون بذلك أغلى إطلالة لفنانة عربية حتى الآن.

يذكر أن أحلام كانت قد أعلنت أخيراً عن نيتها الغناء باللهجة المصرية، ويبدو أنها تتجه نحو اللون الشعبي، وهو ما بيّنه الملحن المصري محمود خيامي، في أكثر من تصريح له، مؤكداً تعاونه مع أحلام لتقديم الأغنية الشعبية الجديدة.