نادية لطفي في العناية المركزة للمرة الثانية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد مصدر مقرب من النجمة الكبيرة نادية لطفى، أن الطبيب المعالج لها أمر بدخولها مرة ثانية للعناية المركزة داخل مستشفى المعادى، بعدما تراجعت حالتها الصحية بعض الشىء، جاء ذلك بعدما تم نقلها إلى غرفة عادية خلال اليومين الماضيين عقب استقرار حالتها الصحية، بحسب اليوم السابع المصرية.

وأضاف المصدر، أنه تم وضع جهاز تنفس صناعي للنجمة الكبيرة، بسبب شعورها بضيق شديد في التنفس نتج عن بعض المضاعفات الناتجة عن نزلة برد حادة لحقت بها، فضلاً عن معاناتها من أعراض مرضية أخرى.

من جانبها، قالت مديرة أعمال الفنانة، رضا فرغلي، إن نادية لطفي بصحة جيدة وحالتها في تحسن ملحوظ، مؤكدا أن الفنانة نادية لطفي تطمئن جمهورها على حالتها الصحية وأنها بخير.