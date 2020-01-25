بالفيديو.. الظهور الأول لحفيد عادل إمام

المصدر: البيان الإلكتروني

في ظهور نادر لحفيد الفنان المصري الكبير عادل إمام، نشر المخرج رامي إمام، فيديو لنجله عادل رامي عادل إمام على موقع "إنستغرام".

وشكر عادل إمام الصغير الجمهور على إعجابهم بفيلم قصير قام بإخراجه ونشره على موقع "يوتيوب".

وأعلن المخرج رامي إمام خوض نجله عادل تجربة إخراج الأفلام القصيرة بجانب عدد من أصدقائه، وقدم الفيلم للجمهور لمعرفة ردود فعلهم على تجربة حفيد عادل إمام.