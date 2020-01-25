سبب وفاة الفنانة الكويتية الشابة دانة الحيدر

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس الحيدر أمس الجمعة، وذكر نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي أن سبب وفاة الحيدر معاناتها من سرطان تم اكتشافه في مرحلة متأخرة.

وقال آخرون إن سبب الوفاة هو توقف في بعض خلايا المخ نتج عنه دخولها في غيبوبة قبل أن تفارق الحياة.

لكن البعض من المعلقين أرجعوا وفاة الفنانة الشابة لأسباب نفسية؛ حيث قالوا إنها تعرضت لكثير من حوادث التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنانة الشابة بدأت مشوارها في الفن حديثا، حيث شاركت في مسلسل ”أنا وقلبي“، كما اشتهرت بمصطلح ”خرعتوني“ عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

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