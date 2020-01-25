حسابات النجوم.. شكر وردّ شائعات وأنشطة فنية مكثفة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

حالة نشاط واسع، تجتاح حسابات النجوم العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جادت تغريداتهم، بالكثير من الأخبار وكشفت عن أنشطتهم.

وفي الوقت الذي تأرجحت تغريدات النجوم بين التعبير عن الشكر ورد الشائعات، فلم يغب أيضاً عنها سعد المجرد، وباميلا اندرسون.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بباقة متنوعة من التغريدات.

عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن سعادتها لاختيار هيئة الترفيه السعودية، لها لإحياء الليلة الختامية لموسم الرياض.

وحملت الليلة عنوان «ليلة تكريم أحلام»، حيث نشرت أحلام عدداً من المقاطع المصورة، التي تظهر فيها «البروفات» التي قامت بها فرقتها الموسيقية، تمهيداً للحفل الذي أقيم أمس، على مسرح أبو بكر سالم، في العاصمة الرياض.

مشاهدة ممتعة

في حين، نشرت الفنانة هيفاء حسين، أخيراً مجموعة صور تجمعها مع زوجها الدكتور حبيب غلوم، إلى جانب طفليها، وعلقت على ذلك بقولها: «أنتم عنوان السعادة».

أما الفنان أحمد الجسمي، فقد نشر صورة من كواليس مسلسله الجديد «أم هارون» تجمعه مع المخرج محمد جمال العدل، وعلق عليها بالقول: «مع المخرج المبدع محمد جمال العدل، مخرج مسلسل أم هارون، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة في رمضان..

ابتسم مع العمل المغاير أم هارون». بعد غياب طويل عن موقع «انستغرام» عادت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز مجدداً إليه، ولكن بهدف الرد على شائعة ارتباطها عاطفياً مع الفنان أحمد العوضي، حيث نشرت صورة جماعية لنجوم مسلسلها الجديد «نحب تاني ليه؟»، مستخدمة اسم المسلسل المقرر عرضه في رمضان، في الرد.

غناء شيرين عبد الوهاب وهي جالسة على كرسي، في حفلها الأخير الذي استضافته مدينة جدة، لم يمر مرور الكرام.

حيث ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، ونال تعليقات كثيرة، تساءل فيها جمهورها عن السبب الحقيقي الذي أجبرها على ذلك، لتكشف التقارير وتصريحات شيرين خلال وجودها على خشبة المسرح، عن أن شعورها بالتعب والإرهاق.

دويتو وزواج

بعد تقديمهما معاً لأغنية «سلام»، عاد الفنان المغربي سعد المجرد مجدداً للتعاون مع الفرقة المغربية «فناير»، من أجل إنتاج عمل جديد، كشفت عنه الفرقة عبر حسابها على موقع «انستغرام». مواقع التواصل الاجتماعي، ضجت بالصورة التي نشرتها الممثلة الكندية باميلا أندرسون مع زوجها جون بيترز، احتفالاً بزواجها الخامس، حيث تلقت الصورة آلاف الإعجابات من جمهور باميلا أندرسون.