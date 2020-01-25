طبل الصفيح أنوار في عصر التعب

لطالما كان مثار جدل وعرضةً للانتقادات اللاذعة، أما خارج بلده، فكان يلقّب بضمير ألمانيا ما بعد الحرب. غونتر غراس، «الابن الرهيب» للأدب الألماني.

والحائز جائزة نوبل للآداب، ما انفك طوال حياته عن الكتابة والنضال في سبيل الإنسانية، متمرداً على كل محاولات طمس الماضي، منهمكاً في «قرع الطبول» المنذرة بالخطر. «طبل الصفيح» أولى رواياته وأعظمها.

وقد أكسبته جائزة نوبل وكرَّسته وفق المراقبين «رجل الأنوار في عصر تعب من العقول». دخل اسم غراس عالم الفن من بوابة «طبل الصفيح»، فحصد أهم الجوائز السينمائية وعرضت أعماله على خشبة المسرح وعبر أثير الإذاعة، كما ألهمت عدداً من أعمال الثقافة الشعبية.