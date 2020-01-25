«دبي للتسوّق» يحتفي بسفيرات الفن والموضة والتجميل

المصدر: دبي ـ غسان خروب

ليس هيّناً رسم السعادة على ملامح الوجوه، ولكنه أمر هيّن على دبي، التي دأبت على ذلك في كل فعالياتها، فسعادة زوارها وسكانها تأتي في المقام الأول دائماً.

ولعل ذلك أكثر ما يميز مهرجان دبي للتسوق، الذي برغم اقتراب دورته الـ 25 من خط النهاية، لا يزال قادراً على زراعة الفرح في قلوب الناس.

المهرجان لا يقتصر تحفيزه على الناس العاديين، وإنما استطاع أن يمد خيوطه أيضاً على نجمات الفن والتمثيل والموضة، وأيضاً خبيرات التجميل.

أخيراً حطت الممثلة الأمريكية إيفا لانغوريا في دبي، التي أصبحت واحدة من المدن المفضلة لديها، كشفت خلال حوار قصير معها نشر على حسابات مهرجان دبي للتسوق عن بعض أسرارها. خلال الحوار الذي أجري خلال جولة لانغوريا في طرقات دبي مول، وصفت فيه دبي بـ «المدينة المذهلة».

عبق الماضي

إيفا لانغوريا لم تكن النجمة الوحيدة التي أطلت على حسابات المهرجان، فقد سبقتها في ذلك مغنية الراب فانيسا مدي، التي جالت العديد من طرقات دبي القديمة، وزارت خلالها سوقي الذهب والتوابل.

حيث عبرت عن رأيها في «دانة الدنيا»، بالقول: «تاريخ دبي جميل وساحر، هي أيقونة تاريخية ومعاصرة.

حيث تم بناء هذه المنازل منذ مئات السنين، ولا يزال بالإمكان رؤية المخلوقات البحرية، الموجودة في الشعاب المرجانية، التي استخدمت في بناء هذه المنازل». الممثلة ميساء مغربي احتفت بمهرجان دبي للتسوق.

حيث جالت في أروقة دبي، واكتشفت وجهاتها المختلفة، وعلقت على جولتها بالقول: «دبي العشق.. عبق الماضي الجميل، الحاضر الرائع، والمستقبل الأروع». جولة ميساء تلك قادتها إلى مراكز التسوق، حيث جالت بين أروقتها، لتخرج منها محملة بـ «أكياس ثقيلة»، لتعلق على ذلك بالقول: «نسافر ونروح ونجي لكن التسوق في دبي غير».

مجموعة

حساب الإماراتية مثايل آل علي، المدير العام شركة تخيل للتسويق الإبداعي، على موقع «إنستغرام» لم يخلُ من اللقطات الجميلة، التي توثق زيارتها لبعض أسواق مهرجان دبي للتسوق، حيث أطلت في إحدى زوايا «سوايب أو تو بي ماركت»، لتوجه سؤالاً مفاده: «كيف يمكن الاحتفال بمهرجان دبي للتسوق؟»، لتنشر صوراً عدة تكشف عن طبيعة فعاليات «أو تو بي ماركت».

مجموعة كبيرة من الصور والمقاطع المصورة أطلت بها أخيراً خبيرة الموضة نيكول مجدلاني، والمعروفة على «إنستغرام» باسم «نيكول أون تريند»، خلال قيامها بالتسوق في دبي.