«ثقافة أبوظبي» تطلق فعالية «عطلة نهاية الأسبوع»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي فعاليات «عطلة نهاية الأسبوع في الحصن» أمس ضمن موقع «الحصن» في العاصمة الإماراتية أبوظبي. تضم الفعاليات، المصمَّمة خصيصاً للعائلات، مجموعة متنوعة من الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تستحضر جمال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

تقام فعاليات «عطلة نهاية الأسبوع في الحصن» على مدار 7 عطلات نهاية كل أسبوعين بين شهري يناير وأبريل 2020، وتواصلت أمس واليوم.

تتضمن الفعالية باقة متنوعة من عروض الأداء التـراثية والعروض الحرفية، وسوقاً لبيع المنتجات التقليدية والمأكولات والمشروبات التي تعود إلى فترتي الثمانينيات والتسعينيات.

وعروضاً لأفلام وثائقية تستحضر ماضي الإمارة بالتعاون مع شركة «إميج نيشن»، بالإضافة إلى نشاطات ركوب الإبل، ومحطات طهي المأكولات الإماراتية التقليدية، والباعة المتجولين.

برنامج متنوع

بهذه المناسبة، قالت سلامة الشامسي، مدير قصر الحصن: «تم تصميم الفعاليات الجديدة لإثراء برامج «قصر الحصن» الذي يعد أقدم مبنى في أبوظبي.

حيث يستمتع زوار القصر ببرنامج متنوع من الأنشطة الثقافية التي تستحضر أجواء الماضي، بمشاركة مجموعة من أعرق المطاعم والمتاجر التي نشأت في أبوظبي ونمت مع نمو المدينة وأصبحت ذات أهمية ثقافية لمختلف الجنسيات التي تتواجد في العاصمة ضمن نسيج اجتماعي واحد.

على مدار 7 عطلات نهاية كل أسبوعين، سيقدم الحصن مزيجاً من عروض الأداء التقليدية والعروض الحرفية وعروض الأفلام الوثائقية التي ستأخذ الزوار في رحلة ساحرة تعود بهم إلى تاريخ الإمارات العريق. تعكس هذه الفعالية التزام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالحفاظ على الموروث الثقافي المتنوع في الإمارة بما فيه التراث الحديث».

عروض أفلام

تقدم عروض الأفلام، تحت شعار «شاشة الماضي: تاريخ الإمارات»، حيث تعرض السلسلة الوثائقية المكوَّنة من خمسة أجزاء بعنوان «تاريخ الإمارات» .

والتي تستعرض تاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون مع «إميج نيشن أبوظبي»؛ شركة الإعلام والترفيه الرائدة.

محال متنوعة

أما السوق فتضم أكشاكاً لبيع الأسماك والخضار والتوابل، ومتجراً للسجاد، ومحالّ تجارية متنوعة، بالإضافة إلى محلات موسيقية، وقرطاسية، ومكتبات، ومخابز بما في ذلك مخابز «السلطان»؛ ومخابز «الكورنيش»؛ ومعجنات «أرلكان» و«قيصر» و«سي سايد».

كما تشارك منافذ لبيع المنسوجات، ومحلات للعطور والخياطة، ومطاعم مثل مطعم «الشاطر حسن»، و«الظفرة»، و«فودلاندز»، و«جاد»، و«أبو شقرة»،.

وحلويات «قويدر»، وكافتيريا «محارة البحر»، وحلويات «الأقصى»، ومطعم «مروش»، و«ديري كوين»، وكلها محلات تأسست في العاصمة قبل عام 2000 وتعد من الأماكن التي تشكلت حولها ذاكرة المدينة.

كما يقدم الباعة المتجولون حلوى غزل البنات، والفول السوداني المحمَّص، والبالونات، والصحف، والمجلات والمثلجات.