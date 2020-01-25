«التربوي للغة العربية» يكرّم الفائزات في بصمات ثقافية

المصدر: الشارقة - البيان

بحضور الشيخة شمسة بنت حشر بن مانع آل مكتوم، العضو الفخري لمكتبة اقرأ واستمتع، تم تنظيم الحفل الختامي لأنشطة المكتبة بالمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج (أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج) بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة.

حضر فعاليات التكريم الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، والدكتور شاهين المازمي عضو المجلس الاستشاري بالشارقة، والمستشار الدكتور حبيب بولاد، بمشاركة من الشاعرة بنت زايد الشاعرة حمدة المر، والشاعر سيف الحارثي.

وقد كرمت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، والأستاذة وداد بوشنين رئيسة مجلس الإدارة، عضوات المكتبة المتميزات وهن، حصة الجافلة وشيخه المهيري وسوزان جويلي ومهرة الحميري وجيهان محمود ووداد الكوهجي وأمينة الطاهر وندى فنري.