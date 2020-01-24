فيديو مروع لسيدة تسقط من الطابق التاسع

المصدر: البيان الإلكتروني

سقطت امرأة روسية من نافذة الطابق التاسع وارتطمت بالأرض بصورة مروعة فوق أكوام الثلج ثم نهضت ومشت على رجيلها.

وتظهر المرأة في الفيديو وهي تنهض بالرغم من سقوطها المدوي، وتنفض ملابسها ثم تمضي بخطى ثابتة، كما لو أنها نزلت إلى الطابق الأول بالمصعد.

وحصلت هذه الحادثة في مدينة إيزلوشينسك في إقليم خانتي مانسيسك ذي الحكم الذاتي بروسيا الاتحادية وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت مواقع إخبارية روسية أن المرأة عقب ذلك طلبت من الجيران استدعاء الإسعاف، ونقلت إلى أحد المستشفيات حيث أدخلت إلى العناية المشددة بسبب أضرار أصابت أعضاءها الداخلية فيما لم تتعرض لأي كسور.

وأكد الأطباء أن حالتها مستقرة ولا يوجد ما يهدد وضعها الصحي.