الأرصاد الجوية تحذر من تساقط زواحف في فلوريدا

المصدر: البيان الإلكتروني



أصدرت هيئة الطقس الوطنية في ميامي بولاية فلوريدا تحذيرا غير معتاد، حول سقوط زواحف، ولا سيما الحرباوات، عن الأشجار في مناطق جنوبي الولاية، بعدما فاجأها الطقس البارد.

ومنذ صباح أول أمس الأربعاء، تداول البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورا تظهر الحرباوات على الأرض عقب سقوطها من الأشجار بفعل درجات الحرارة المنخفضة، التي تسبب لها شللا مؤقتا، يجعلها تبدو وكأنها ميتة، وفقا لقناة الحرة.

ولكثرة أعداد الزواحف المتساقطة من الأشجار، شهدت بعض المواقع على شبكة الإنترنت عروضا لبيع لحومها، التي يحب البعض مذاقها، ما دفع البعض لتسميتها بـ “دجاج الشجر".

وانخفضت درجات الحرارة في فلوريدا إلى نحو 4 درجات مئوية، صباح الأربعاء، وقاربت الصفر بالتزامن مع هبوب الرياح الباردة.

ويعتبر هذا الطقس الأبرد الذي تشهده ميامي خلال أكثر من تسع سنوات، بحسب هيئة الطقس الوطنية.