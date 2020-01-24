ديك شرس يقتل هندياً

المصدر: وكالات

توفي رجل هندي بعد خوضه صراعا مع ديك يملكه، أثناء نقله له بولاية أندرا براديش بجنوب الهند، لكي يشارك في مصارعة للديوك، تقام بانتظام في الولاية، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتعود وقائع الحادث، إلى 15 يناير الجاري، عندما اشتبك الديك مع ساريبالي تشانفينكاتشوارام راو، وعمره 50 عاما، محاولا الهرب منه، وضربه بمخالبه في رقبته ليصيبه بجروح خطيرة، نقل على أثرها إلى المستشفى، ليفارق الحياة بعد أيام قليلة.

وأوضح كرانتي كومار، أن ساريبالي اعتاد على اصطحاب ديكه للمشاركة في صراع الديكة بالولاية، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يهاجمه فيها الديك محاولا الهرب.

وتعتبر مكافحة مصارعة الديوك غير شرعية في الهند منذ عام 1960، ومع ذلك، لا تزال مستمرة في البلاد.

وأوضح حكم صادر عن المحكمة العليا عام 2014، عدم قانونية القتال ضد الحيوانات، وذلك بموجب قانون منع القسوة على الحيوانات في الهند.