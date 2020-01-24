مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت مصادر مقربة من التحقيقات في حادثة قتل محمد الموسى في فيلا الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، بأن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور انتهى من استجواب فادي الهاشم في جلسة استمرت نحو ساعتين، أمس الخميس، وتم تحديد جلسة أخرى في 10 مارس المقبل للاستماع لإفادة شقيق فادي هاشم وبعض العاملين في عيادته.

كما كشفت المصادر نفسها عن مفاجأة تمثلت في حدوث عدة اتصالات بين محمد الموسى وعيادة الدكتور فادي الهاشم قبل الحادث، وبأن الفريق القانوني للمدعين سيطلب من قاضي التحقّيق داتا الاتصالات واستدعاء نانسي عجرم كونها أُصيبت في الحادثة.

من جانب آخر، نشرت الفنانة نانسي عجرم، أمس الخميس، صورة جديدة لها تشير من خلالها بعلامة النصر، بعد أولى جلسات التحقيقات مع زوجها فادي الهاشم.

من جانب آخر، قالت رحاب البيطار، محامية القتيل محمد الموسى، عبر حسابها على فيس بوك: "الجلسة الأولى لدى قاضى التحقيق الأول لجبل لبنان حضر فادي الهاشم ومحاميه وتم استجوابه، وتبين أن هناك وقائع جديدة لم تتناول من قبل ولكننا نحترم سرية التحقيق في تناول هذا الملف، بينما تتضح الأمور ولكن من الواضح أن التعامل بالملف أصبح أكثر جدية".