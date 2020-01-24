ماجدة الرومي تحيي ختام «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية»

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق فعاليات النسخة التاسعة من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

ومن تقديم du Live، خلال الفترة من 28 يناير الجاري وحتى 7 فبراير المقبل، ببرنامج شيق من الأمسيات الموسيقية المميزة التي تحتفي بمختارات كلاسيكية وتقليدية، مع أداء لألمع النجوم وفرق الأوركسترا العالمية، وفي مقدمتهم النجمة اللبنانية ماجدة الرومي.

مكانة

وتشتهر ماجدة الرومي بنقاوة صوتها وقدرتها على الانتقال بين الطبقات الموسيقية بشكلٍ سلس ودقيق، حيث ستختتم بحفلها في «ميدان دو» بجزيرة ياس يوم 7 فبراير المقبل فعاليات الموسم. تتجاوز شهرة ماجدة الرومي حدود العالم العربي نحو العالمية، إذ تحتل مكانة مرموقة في ساحة الموسيقى الكلاسيكية العالمية.

والتي حققتها خلال وقتٍ قصيرٍ بعد اكتشاف موهبتها في سن 16 عاماً، لتنطلق مسيرتها في إصدار أشهر أغاني الموسيقى العربية الكلاسيكية والعصرية.

ويستضيف كل من «ميدان دو» ومسرح المجمّع الثقافي في أبوظبي، الحفلات المدرجة على برنامج الموسم، والتي تشهد حضوراً مميّزاً لكلٍ من عازف البيانو الفرنسي ديفيد فراي، وأوركسترا هامبورغ السمفونية، وعازفة البيانو الفرنسية ليز دو لاسال، والموهبة المصرية الشابة سناء نبيل.

كما يحتفي موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020 بالذكرى السنوية الـ 250 لميلاد أعظم ملحن ألماني عرفه التاريخ؛ لودفيج فان بيتهوفن، وذلك من خلال حفلٍ يسلط الضوء على إرثه الموسيقي الخالد.