الأسواق الخارجية على خطى «دبي للتسوق»

المصدر: دبي - البيان

تحتضن سبع مناطق حول دبي، سلسلة من الأسواق التي تحتفي بمسيرة مهرجان دبي للتسوّق، وتقدّم هذه الأسواق تجارب تسوّق مبتكرة، وتمنح زوّارها الفرصة لمتابعة سحوبات الجوائز.

والاستمتاع بالفعّاليات والأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق مجاناً. وتستمر معظم هذه الأسواق حتى نهاية مهرجان دبي للتسوّق، لذا، لا تزال الفرصة متاحةً للزوّار والمقيمين لزيارتها والاستمتاع بكل ما تقدّمه من تجارب وفعّاليات ترفيهية متنوّعة.

سيتي ووك

يقدّم سوق سيتي ووك لزوّاره تجربة مستقبلية مذهلة، تتخللها العديد من الأنشطة المتنوعة، ومنها لوحة للفنون الرقمية، ونفق إضاءة بتقنية LED، ومتاهة المرايا، ومنصة للصور المتحركة، إضافة إلى الحفلات الغنائية التي أحياها النجوم راغب علامة وأحلام ومحمد حماقي وعاصي الحلاني وسميرة سعيد.

والتي أسعدت زوّار السوق. واحتضن سوق سيتي ووك فعّالية «بيوتي بوب»، قدّمت خلالها مجموعة من خبراء التجميل والمكياج، أفضل النصائح وأحدث الصيحات من عالم الجمال.

بالإضافة إلى دورات تدريبية وجلسات تجميل للحضور. يستمر سوق سيتي ووك حتى 1 فبراير، ولا تزال الفرصة متاحة للزوّار لتناول المأكولات من عربة «ميامي ڤايبس»، والحصول على البريق من منصة الغليتر، ومتابعة برامج المواهب، وغيرها الكثير.

لاست إكزت الخوانيج

تحوّل لاست إكزت الخوانيج إلى كرنفال شتوي، يضم العديد من الأنشطة الترفيهية المخصصة لجميع أفراد العائلة، مثل حلبة التزلّج الخارجية، ومنطقة اللعب بالثلوج، ومنحدر التزلج، ومنطقة مخصصة لتصميم رجل الثلج، وغيرها الكثير. يرحّب هذا السوق بزوّاره حتى 1 فبراير، ويقدّم عروض مواهب مختلفة في كل عطلة نهاية أسبوع، بالإضافة إلى سوق البيع من صندوق السيارة.

السيف

تحتفي هذه الوجهة الفريدة بتاريخ وحاضر المدينة، وتقدّم خلال مهرجان دبي للتسوّق، 25 عرضاً فنياً وموسيقية وترفيهية تحاكي الماضي والحاضر والمستقبل، في 25 مواقعاً داخله.

كما تحتضن هذه الوجهة سحوبات يومية على جوائز ضخمة، بالإضافة إلى المحال التجارية والمطاعم والفنون والفعّاليات الترفيهية الثقافية من حول العالم. وبالإضافة إلى ذلك، يقدّم سوق السيف، العديد من السبل لزوّاره، للتعرّف إلى الثقافة الإماراتية، بما في ذلك العرس الإماراتي التقليدي، وعروض مسلسل شعبيات الكرتون. يستمر سوق السيف حتى 1 فبراير.

الرقة

تم تصميم سوق الرقة ليجسّد أول سوق في تاريخ المهرجان قبل 25 عاماً، ويشمل هذا السوق منطقة ألعاب وأكشاكاً للتسوّق وتناول المأكولات والمشروبات، ومشاهدة العروض الترفيهية المتجوّلة، وألعاب المواهب، والإضاءة المميزة، والتصاميم التي تحاكي تاريخ مهرجان دبي للتسوّق. سيستضيف هذا السوق بطولة للياقة البدنية في 25 يناير، وسيفتح أبوابه حتى 1 فبراير.

حتّا

يقدّم سوق حتّا تجربة تحاكي الأسواق الخارجية التقليدية، ويقدّم لزوّاره مجموعة من الأنشطة والألعاب الثقافية، بالإضافة إلى سباق الدراجات الهوائية، والترامبولين، وتجارب الواقع الافتراضي، والعروض الفنية الثقافية. يستمر سوق حتّا لغاية 1 فبراير.