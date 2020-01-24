«اتحاد الكتاب» يعقد جلسة «عام الاستعداد للخمسين»

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

عقد اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع رأس الخيمة، الجلسة الثانية من جلسات عام الاستعداد للخمسين تحت عنوان «رؤى ثقافية»،.

والتي قدمها كل من الشاعر والباحث فهد المعمري والباحث محمد الحبسي، وأدار الجلسة الشاعر عبدالله الهدية، الذي نقل الحديث بين المعمول والمأمول من الجانب الثقافي.

وأكد الباحث فهد المعمري، أن التراث هو إحدى الركائز التي قامت عليها دولة الإمارات، ولولا الدراسات الأولى والدواوين لضاع كثير من المصطلحات، فهذا الكم الهائل أسس لقاعدة ثقافية قوية، ولكن في علم المدنية لابد من موت بعض المصطلحات.

وقال الباحث محمد الحبسي في حديثه عن مستقبل الجانب الثقافي في الدولة: إن التطور الثقافي لابد أن يحافظ على هوية التراث وأصالته، كما أثنى على الجهود المستمرة بين المؤسسات والتي أخذت منحى التشاركية والذكاء الاصطناعي، وهذا ما سيؤدي إلى نهضة ثقافية، وفي نهاية الجلسة عبّر الشاعر أحمد العسم عن دعوته للشباب والكتاب للعودة إلى الشعر ودراسته وتدوين ما لم يدوّن.

وقالت الدكتورة خالدة المنصوري: لا داعي لهدر مزيد من الجهد، بل علينا البدء فوراً في توثيق كل ما لم يدوّن، ونوّهت الدكتورة عبير الحوسني بأن توثيق تراث الدولة يجب أن يلقى على عاتق أبنائها.