مهرجان دبي للتسوّق يجمع فائزاً بعائلته في دبي بعد 21 عاماً

المصدر: (دبي - البيان)

منذ انتقاله للعمل في دولة الإمارات، قبل 21 عاماً، راود الشاب الهندي «أبيلاش» حلم واحد، وهو إحضار عائلته لزيارة دبي والاستمتاع بإجازة في المدينة التي انتقل إليها للعمل في أحد متاجر المفروشات، وكان عمره حينها يبلغ 19 عاماً فقط. وبفضل سحوبات إنفينيتي الكبرى التي تشهدها الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق، حظي أبيلاش بأكثر مما كان يحلم به.

وكان الحظ السعيد بانتظار أبيلاش بعد أن اشترى بطاقة للدخول في سحوبات إنفينيتي الكبرى من إحدى محطات «إينوك»، حيث فاز بالجائزة اليومية التي تشمل سيارة إنفينيتي QX50 ومبلغ 200.000 درهم.

أبيلاش هو والد لطفلين ويعمل في أحد متاجر المفروشات في دبي. وعلّق أبيلاش على فوزه قائلاً: «لم أشعر بهذه الفرحة من قبل، فأنا سأتمكن أخيراً من إحضار زوجتي وأطفالي لزيارتي هنا في دبي، بعد انتظار دام 21 عاماً. أصبح بإمكاني تأمين مستقبل أفضل لأطفالي الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات و8 سنوات. وسأحرص على توفير جزء من هذه الجائزة لادخاره في بلدي».