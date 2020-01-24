«كلمة» ينظم معرضاً للكتاب في أبوظبي مول

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلق مشروع كلمة للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع أبوظبي مول، أول من أمس، معرضاً للكتاب ضمن مبادرة «ندعم القراءة»، يستمر لغاية 4 فبراير المقبل.

ويهدف المعرض إلى تقديم أحدث الكتب، لاسيما أنّ مشروع «كلمة» يترجم أهم العناوين من أكثر من 18 لغة عالمية إلى العربية، إلى جانب أنّه أطلق أخيراً الترجمة العكسية، والتي تتيح للجمهور الغربي التعرف إلى الثقافة العربية.

تقدم هذه المبادرة الكتاب للجمهور بأسعار تشجيعية وحسومات مميزة تصل نسبتها إلى 70% على الكتب المعروضة، ويقدم المعرض أكثر من 400 عنوان صادر عن «كلمة» و«إصدارات» في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

يأتي المعرض تجسيداً للتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والجهات الحكومية والخاصة الشريكة والداعمة لها، من بينها أبوظبي مول لتكوين شراكة ثقافية مميزة.