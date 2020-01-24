إنقاذ مريض مسنّ افترش شوارع القاهرة 4 سنوات!

المصدر: القاهرة - البيان

لم يجد من مأوى سوى الشارع، لقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت بعد أن داهمه المرض وأفقده وظيفته طاهياً في أحد مطاعم القاهرة، ليهيم على وجهه سنوات أربع لا أنيس له سوى الطرقات.

صادق المصري بهاء (52 عاماً) أرصفة شارع التحرير وسط القاهرة زمناً عانى خلاله ألم الغرغرينة وتقرّحات ساقيه، يتلوى من الألم ويطلق صرخات الاستغاثة بالمارة، قبل أن يستجيب لصرخاته فريق التدخّل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، وتنقله إلى أحد المشافي لتلقي العلاج، تمهيداً لإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع عبر إحدى مؤسسات الرعاية في محافظة الجيزة.

استجابت وزارة التضامن الاجتماعي عبر فريق التدخل السريع فور تلقيها شكوى تفيد بوجود بهاء الذي يفترش أحد أرصفة شارع التحرير وسط القاهرة، ليتبيّن للفريق عدم امتلاك بهاء أي أوراق ثبوتية، لم يُعرف عنه سوى أن المرض أعجزه وتسبّب في ترك عمله طاهياً في أحد المطاعم. نجح فريق التدخّل السريع في إقناع بهاء بالانتقال إلى مستشفى السيد جلال في باب الشعرية للعلاج عبر سيارة إسعاف خاصة، وإحالته بعدها لأحد دور الرعاية الحكومية بعد شفائه ليتم بعدها إعادة دمجه في المجتمع الذي غادره قبل سنوات أربع.

خضع بهاء لفحص طبي شامل وخصّصت له حجرة طبية مجهّزة لتلقي العلاج، وظلّ فريق التدخّل السريع في ترقّب دائم لحالة بهاء الصحية إلى أن منّ الله عليه بالشفاء وتستقبله إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

تمّ نقل بهاء لمؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» في منطقة الهرم ليبدأ رحلة التأهيل وطريق العودة إلى أحضان مجتمعه من جديد.