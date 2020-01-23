ما جديد التحقيقات مع زوج نانسي عجرم؟

المصدر: البيان الإلكتروني

خضع زوج النجمة اللبنانية نانسي عجرم، فادي الهاشم، لجلسة تحقيق لدى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وقد تمّ تركه رهن التحقيق، مع تحديد موعد جلسة في 10 مارس المقبل.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فقد بدأت الجلسة المخصصة لمتابعة التحقيق في حادثة مقتل محمد الموسى داخل منزل الهاشم في محلة نيو سهيلة، عند الساعة الواحدة ظهراً بعيداً عن التصريحات الإعلامية.

وأعطت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، في وقت سابق، إشارة بختم التحقيق الأولي، ثم إدعت على الهاشم بجناية القتل القصدي سندا للمادة 547 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 229 وأحالت الملف الى القاضي منصور.