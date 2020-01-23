ربح جائزة فأحضر عائلته لزيارة دبي بعد انتظار 21 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

منذ انتقاله للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل 21 عاماً، راود الشاب الهندي "أبيلاش" حلم واحد، وهو إحضار عائلته لزيارة دبي والاستمتاع بإجازة في المدينة التي انتقل إليها للعمل في أحد متاجر المفروشات منذ كان عمره 19 عاماً فقط. وبفضل سحوبات إنفينيتي الكبرى التي تشهدها الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق، حظي أبيلاش بأكثر مما كان يحلم به.

وكان الحظ السعيد بانتظار أبيلاش بعد أن اشترى بطاقة للدخول في سحوبات إنفينيتي الكبرى من إحدى محطات "اينوك"، حيث فاز بالجائزة اليومية التي تشمل سيارة إنفينيتي QX50 ومبلغ 200،000 درهم. أبيلاش هو والد لطفلين ويعمل في أحد متاجر المفروشات في دبي.

وعلّق أبيلاش أم آر على فوزه قائلاً: "لم أشعر بمثل هذه الفرحة من قبل، فأنا سأتمكن أخيراً من احضار زوجتي وأطفالي لزيارتي هنا في دبي بعد انتظار دام 21 عاماً. أصبح بإمكاني تأمين مستقبل أفضل لأطفالي الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات و8 سنوات. سأحرص على توفير جزء من هذه الجائزة لادخاره في بلدي."

وتقدّم سحوبات إنفينيتي الكبرى الفرصة للزوّار والمقيمين للفوز بجائزة يومية تشمل سيارة إنفينيتي QX50 ومبلغ 200،000 درهم تمنح لفائز واحد، كما تقدّم جائزة كبرى تبلغ 1،000،000 درهم نقداً لفائز واحد عند نهاية مهرجان دبي للتسوّق، ويمكن لأي شخص المشاركة في هذه السحوبات من خلال شراء بطاقة السحب بسعر 200 درهم.

تمنح الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق المتسوّقين الفرصة للفوز بالعديد من الجوائز الضخمة مثل السيارات والذهب وأميال سكاي واردز، وبالإضافة إلى سحوبات إنفينيتي الكبرى، يشهد المهرجان عدداً من السحوبات، منها سحوبات نيسان الكبرى، وسحوبات أميال سكاي واردز، وسحوبات قرقاش للسيارات والتجارة العامة، وسحوبات نقاط "شير" من ماجد الفطيم، وسحوبات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات.