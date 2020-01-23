البكتيريا تصنع فنوناً على شكل أزهار

المصدر: إعداد: نهى حوّا

البكتيريا قادرة على صنع فنون على شكل أزهار، تماماً كما الطبيعة من حولنا، وهذه الأنماط المتناسقة تتشكل ليس فقط بفعل المواد الكيميائية، وإنما أيضا بسبب وجود قوة ميكانيكية تساعد في تشكيلها، كما يؤكد العلماء.

ولاحظ العلماء في جامعة كاليفورنيا سان دييغو، أنه عندما تلتقي بكتيريا لاصقة ببكتيريا أخرى تحوم في طبق في المختبر، يمكن أن يسبب الاحتكاك بينهماأنماطاً على شكل أزهار.

ونقلت مجلة "ساينس ديلي" عن عالم الفيزياء النظرية ليف تيسمرينغ، قوله إن بكتيريا "الإشريكية القولونية" التي تنمو على مادة تشبه "مادة هلامية طحلبية" تدعى "أغار"، تميل إلى الالتصاق بالسطح، وهذه تصطدم بمستعمرات بكتيريا أخرى، وهي "الراكدة البيلية" التي تتوسع في دوائر سريعة النمو. وقد أوجد التفاعل بين نوعي تلك البكتيريا انماطاً على شكل أزهار،

بكتيريا "الراكدة البيلية" المتحركة تدفع ببكتيريا "أي كولي" أمامها ككرة الثلج، لكن "ايه كولي" اللاصقة تتثبت بأعقابها في المكان، وتصمد مثل شريط مطاطي ملفوف حول بالون.

في بعض الأماكن حيث هناك عدد أقل من "إي كولي"، يمكن لبكتيريا أكثر رشاقة أن تخترق وترسم بتلات، حيث أنها تدفع بجيرانها المترددين إلى الامام. تلك الاختراقات تميل للحدوث بفترات منتظمة نسبياً مما يوجد ازهاراً متماثلة نسبياً.

وأفاد العلماء أن شكل البتلة يعتمد على سرعة حركة بكتيريا "الراكدة البيلية" ومقدار التصاق "إي كولي" بالسطح، وتناسب كل نوع من أنواع البكتيريا.

تسيمرينغ وصف الرياضيات وراء الازهار على "إيلايف" أخيراً. واستخدم المعادلات لشرح كيف بأمكان التفاعل بين المواد الكيماوية أن ينتج أنماطاً منتظمة متكرر موجودة في الطبيعة، مثل بقع او أشكال على الحيوانات، مؤكدا أن فهم كيف تنمو البكتيريا بالارتباك مع غيرها، يضيء الضوء على كيفية تشكل الأغشية الحيوية، مما يمكن الباحثين من ابتكار طرق أفضل لتعطيل تلك المجتمعات المؤلفة من أنواع مختلفة من الميكروبات، فبعض تلك الاغشية الحيوية مرتبط بالتهابات عنيدة، حسب قوله.