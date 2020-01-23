(فيديو) مدرس بدرجة مجنون.. أو التدريس باللعب

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو نشرته إحدى الطالبات خلال الأيام الماضية، لأستاذ فيزياء في فرجينيا بيتش الأمريكية، يقوم بحركات بلهوانية داخل الصف.

المدرس ديفيد رايت ليس مجنوناً، بل بروفيسور جامعي يستخدم كل الوسائل المتاحة لإجراء التجارب وإيصال الأفكار والقوانين إلى الطلبة.

يذكر أن التعليم باللعب يعد إحدى أنجع طرق التعليم الحديثة التي انتهجتها بعض النظم التعليمية، بحسب علم النفس التربوي.