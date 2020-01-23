16 فعالية في «خورفكان المسرحي» السابع

المصدر: الشارقة – وفاء السويدي

16 فعالية متنوعة منها 7 عروض مسرحية، يتضمنها مهرجان خورفكان المسرحي، وذلك في الدورة الجديدة (السابعة)، حيث ينطلق غداً، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقد فازت هذه العروض مسبقاً في موسم المسرح بالشارقة 2019، بمهرجان المسرح الكشفي والمدرسي والكوميدي ودبا الحصن وغيرها من المهرجانات المسرحية، والتي تشكل جزءاً من الحراك المسرحي المتميز في إمارة الشارقة.

أنشطة ابتكارية

وسيقام المهرجان بمشاركة العديد من الفعاليات الاستعراضية والفنية، الموجهة للصغار والكبار، والعديد من الأنشطة الابتكارية والتنافسية، في مجالات الرسم وصناعة الأقنعة والأزياء وتزيين المركبات وغير ذلك.

وصرحت علياء الزعابي المنسق العام للمهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته إدارة المسرح، أمس، بقصر الثقافة بالشارقة، بأن المهرجان يضم 3 منصات مسرحية وهي الأزرق والأحمر والأخضر، وتبدأ العروض الأدائية بعرض من التراث المصري الشعبي، ويقدم في «المسرح الأحمر»، ومن بعده يشاهد الجمهور على التوالي:

مسرحية «سموكة والشباك البالية»، ثم مسرحية «الساحرة وبلسم السعادة»، من مسرحيات المسرح المدرسي. وقالت عائشة الكديد، عضو اللجنة المنظمة: ستبدأ الفعالية بانطلاق المسيرة من وسط المدينة.

وتتحرك إلى موقع المهرجان، لتنظم إلى فعاليات التظاهرة التي تنظم في مساحة مخصصة بشاطئ خورفكان مسيرة احتفالية تشارك بها فعاليات اجتماعية وشرطية ومدرسية وكشفية، إلى جانب الفرق المسرحية والاستعراضية، ولجمهور المسرحيات القصيرة سيقدم العرض القصير المميز «مدن من رماد» للمخرج الإماراتي الشاب يوسف القصاب.

«شو الفكرة»

كما تحدثت مريم المعيني رئيس اللجنة الإعلامية عن العروض والفعاليات المشاركة وقالت: ستقدم فرقة كشافة الشارقة عرضاً بعنوان «شو الفكرة»، وستقدم فرقة مسرح دبا الحصن العرض الفائز بالجائزة الكبرى بدورته الأخيرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل ليستمتع الأطفال بعروض متميزة ومختلفة، إضافة إلى تقديم أنواع مختلفة من الفرق الشعبية، والتي ستكون من الإمارات وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والهند، والذي سيستمر إلى منتصف الليل.