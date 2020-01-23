«دبي للتسوق».. مواهب عالمية وفعاليات ترفيهية مذهلة

المصدر: دبي - البيان

في إطار تقويم الفعاليات التي تشهدها الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق، تستضيف المدينة سلسلة من الفعاليات والعروض.

حيث سيكون الزوّار والمقيمون من مختلف الفئات العمرية والجنسيات والاهتمامات على موعد مع العديد من التجارب والأنشطة الترفيهية والحفلات الموسيقية في مواقع مختلفة حول المدينة.

حيث انطلقت يوم أمس في سيتي ووك فعالية «غوت تالينت» والتي تستمر حتى 25 يناير الجاري، وستشهد هذه الفعالية عروضاً مباشرة لمواهب عالمية مثل «كولابرو» و«إسكالا» من برنامج المواهب البريطانية.

وستكون الجماهير الحاضرة في هذه الفعالية على موعد العرض المذهل للساحر الشهير «مارك سبيلمان». وسيتخلل هذه الفعالية عروض غنائية تؤديها إيمان الشميطي، وإيمان بيشا، الفائزة ببرنامج «آرابس غوت تالينت». ولن تخلو الفعالية من الإثارة، حيث سيستعرض ألكس ماجالا من برنامج المواهب الروسية موهبته المذهلة في ابتلاع السيف، بينما يقدّم ألفريدو سيلفا عرض رمي السكاكين صحبة زوجته آنا سيلفا.

وتحتضن منطقة الخوانيج عدداً من العروض الموسيقية وعروض الرقص ابتداءً من اليوم وحتى 25 يناير الجاري، حيث تستضيف هذه الوجهة الريفية كلاً من سارة سيباني، وفرقة «بي بوي» الراقصة، وفرقة «ليد جغلرز»، ومنسق الأغاني باتشولي وغيرهم.

وستتيح مسابقة «مواهب من دبي» الفرصة للمغنين والموسيقيين الهواة للتألق أمام الجمهور والفوز بجوائز مميزة، وللمشاركة يتوجب عليهم نشر فيديو قصير يظهر موهبتهم على أي من حسابات مهرجان دبي للتسوّق على وسائل التواصل. وسيتم اختيار 6 فائزين ليحصل كل منهم على قسيمة بقيمة 2000 درهم، وفقرة لمدة 10 دقائق لغناء أو العزف أمام الحضور في السيف أو «سوايب ماركت أو تي بي».

مسرح

وتستضيف دبي أوبرا العرض المسرحي لرواية «لو بيتيت برينس» التي تعد من بين الروايات الأكثر مبيعاً حول العالم، حيث ستتاح الفرصة لروّاد المسرح مشاهدة هذا العرض بحلته الجديدة ابتداءً من اليوم وحتى 25 يناير، في الساعة 3 عصراً والساعة 8 مساءً. وسيأخذ هذا العرض الحضور في رحلة داخل العالم المدهش للأمير الصغير أثناء ترحاله في الصحراء.

24 يناير

ويحفل يوم الغد (24 يناير) بمجموعة من الحفلات الغنائية التي يحييها نخبة من الفنانين العرب والعالميين، حيث يطل المغني المصري الكبير عمرو دياب على جمهوره من على مسرح مدينة دبي للإعلام، ليشدو أجمل أغنياته، مثل «نور العين» و«أنا عايش» وغيرها.

وفي يوم غد يحيي الفنان والمؤلف الهندي الشهير باتريك كوهاد حفله الأول في دبي، في روتوندا سيزار بالاس بلوواترز. كما تستضيف «كوكاكولا أرينا»، غداً، أمسية كوميدية مع الفنان الهندي كابيل شارما.

دعم للمبدعين

توفّر فعالية سوايب «ماركت أو تي بي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حتى 1 فبراير في برج بارك، وسط مدينة دبي، منصةً لروّاد الأعمال والمشاريع المحلية الناشئة لعرض وبيع إبداعاتهم.

ويعود السوق للعام السابع على التوالي ليحتفي بإبداعات روّاد الأعمال الواعدين، ويمنحهم منصة لعرض منتجاتهم التي تحمل بصماتهم الخاصة. ويشارك بالحدث أكثر من 80 بائعاً في نسخة هذا العام من «سوايب ماركت أو تي بي».