جمال بن حويرب: علينا تخريج مؤرخين مؤهلين

المصدر: أبوظبي - وام

نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، محاضرة بعنوان «توثيق التاريخ المحلي بين الواقع والطموح»، ألقاها جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بمقر المركز في أبوظبي، وحضرها لفيف من المسؤولين والمفكرين والإعلاميين والمهتمين.

وأكد ابن حويرب، أهمية تدوين التاريخ المحلي لدولة الإمارات والمحافظة عليه، ونشر الوعي والمعرفة حول قيمته وأهميته.

وطرح العديد من التساؤلات المتعلقة بالتاريخ وأهميته في حياة الأمم والمجتمعات، مؤكداً أن التاريخ يعتبر شاهداً على الأحداث التي مضت وانقضت، وأصبحت في طي الذكريات، وأنه ليس عبارة عن أخبار وحسب، كما يظن البعض، وإنما هو النظر والتحقيق في أخبار الشعوب والأحداث التي شهدتها، ويمكّن الإنسان من معرفة الصديق من العدو، ويعرّف الأفراد والمؤسسات والحكومات بالأحداث الماضية.

وأضاف المحاضر أنه ينبغي الاهتمام بتوثيق التاريخ، لما لذلك من أهمية كبرى، متمثلة في الاستفادة من تجارب الأولين، واستخلاص العبر والدروس، واستشراف المستقبل، مشيراً إلى أن هذا التوثيق يكون من خلال جميع الوسائل المتاحة، مؤكداً أنه على الجامعات تفعيل أقسام تخصص التاريخ في كلياتها، لتخريج مؤرخين متخصصين في هذا المجال.