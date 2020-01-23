«حمدان بن محمد للتصوير» تعلن الفائزين بمسابقة «الوطن»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي عن الفائزين بمسابقة «إنستغرام» لشهر ديسمبر 2019.

والتي كان موضوعها «الوطن». وقد فاز بجائزة «اختيار الجمهور» المصور التركيّ سيركان دلدل، حيث استحقَّ الحصول على كاميرا رقمية من طراز CANON EOS M50 مُقدَّمة من «كانون الشرق الأوسط».

وشهدت نسخة شهر ديسمبر من المسابقة تفوّقاً للعدسة التركية من خلال المصورين فاتح أوزديمير وسيتشكن ينيجي، إلى جانب سيركان دلدل.

وكان للتعبير الفوتوغرافيّ عن الوطن نصيبٌ أيضاً في عدسة المصور العراقيّ أحمد عبد الأمير، واليمنيّ منصور محسن.

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة، وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على إنستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر ديسمبر استخدام الوسم HIPAContest_Homeland#.

درع الحماية

وفي تصريحه عن الحدث، قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: غُرِسَ فينا حبُّ الوطن منذ نعومة أظفارنا، ونما وتغلغلَ فينا قولاً وفعلاً من خلال حُسنِ التربية واكتساب الوعي وتكوين النضج بمعارف الحياة.

الوطن هو مركز الانتماء ومعيار التوازن وحضن الرعاية ودرع الحماية. إن التعبيرات البصرية عن الانتماء للوطن هي من أقدم الآثار البشرية لأجدادنا الأوائل الذين حفروها على جدران الكهوف.

وهي من أعمق الـمُحفّزات على الإبداع بكل أطيافه، ومنها الترجمات الفوتوغرافية التي شهدت تنافساً جميلاً ومميّزاً في هذه النسخة. عشرات الأعمال كانت في غاية الروعة والإتقان. نبارك للفائزين وننصح المشاركين بمضاعفة الجهود للانضمام لقوائم الفائزين في النسخ القادمة بإذن الله.

حنين ومعاناة

المصور التركيّ سيركان دلدل الفائز بجائزة «اختيار الجمهور» يقول عن صورته الفائزة: التقطتُ الصورة في منطقة ANKARA Altindag، وهي إحدى وجهات اللاجئين السوريين القادمين إلى أنقرة. المنطقة تعرَّضَت لإعادة تنظيمٍ وتشييد، الأمر الذي حَرَمَ الكثير من الفقراء واللاجئين من المأوى الذي كانوا يلتمسون فيه موطناً جديداً.

بالنسبة لي يُمثَّل الرجل الجالس على الأنقاض شخصية المتأزِّم بين دوافع اللجوء التي عاشها ومعطيات الواقع الجديد الذي ينتظر الملايين من أبناء جلدته.

ويضيف: أنا سعيدٌ بتقدير جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، لصورتي ومشاعري المتجسِّدة فيها، وأتمنّى أن تُسهم الصورة في تعزيز الوعي بقضايا اللاجئين.

أهداف الوطن

ويقول المصور العراقيّ أحمد عبد الأمير لازم، عن صورته الفائزة: تم التقاط الصورة في محافظة البصرة العراقية صباح يوم 25/‏‏‏‏10/‏‏‏‏2019، خلال تظاهرات الشعب العراقي للمطالبة بحقوقه، فعلى الرغم من قطع الطرق أصرَّ هذا الأب وابنته أن يطالبا بحقوقهما بالطريقة السلمية الـمُثلى من خلال إكمال المسيرة التعليمية تجاه المدرسة.

مع خطورة الأوضاع نرى الأب يحمل ابنته وسط دخان حريق الإطارات واللهب المتصاعد وهتافات المتظاهرين، وهي تحمل أهداف الوطن على أكتافها بحقيبتها المدرسية، ما يفسَّرُ لنا جليّاً رسالة الصورة.

ويتابع: الفوز في هذه الجائزة النوعية كان يُمثِّلُ تحدياً بالنسبة لي، وتحقيقه عزَّز ثقتي بنفسي وكان حافزاً لبذل الجهود للتحسين والتطوير، كي أصل للمستوى الذي يساعدني على التعبير عن هموم وطني وأوجاعه وإيصال رسالتي الفوتوغرافية لكل العالم.

أسماء الفائزين:1 سيركان دلدل تركيا2 فاتح محمد أوزديمير تركيا3 سيتشكن ينيجي تركيا4 أحمد عبد الأمير لازم العراق5 منصور محسن اليمن.