«فن الحوار» تضيء ثراء المشهد الإبداعي الإماراتي

المصدر: (دبي - البيان)

استضافت مجموعة عيسى صالح القرق، الجلسة الثالثة من سلسلة «فن الحوار» الثقافية، بمشاركة المبدعَين الإماراتيين محمد كاظم ونجوم الغانم، ضمن جلسة حوارية محفزة تناولت بدايات المشهد الفني والثقافي في الإمارات، منذ ثمانينيات القرن الماضي وصولاً إلى أواسط وأواخر العقد الأول من الألفية الثالثة.

وشهدت الفعالية التي أقيمت في مركز مجموعة عيسى صالح القرق ضمن حي دبي للتصميم، حضور عددٍ كبيرٍ من الرواد والمهتمين بالمشهد الفني المحلي والإقليمي.

وقالت منى القرق: «اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخيراً، رؤية دبي الثقافية الجديدة، والتي تُحدد خريطة طريق شاملة من شأنها ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للثقافة والابتكار والمواهب. لذا يتعين علينا جميعاً دعم هذه الرؤية عبر تمكين البيئة الإبداعية المتميزة. وفي هذا الصدد، توفر سلسلة «فن الحوار» والفعاليات المشابهة لها، منصةً للقاء ومناقشة النواحي الفنية والثقافية في بيئة تحتضن أصحاب الاهتمامات المشتركة».

وفي الجلسة، عاد الفنانان بالذاكرة إلى الواقع الفني في بداياته الأولى، واستعرضا الفرص والتحديات والتجارب التي تشاركاها معاً، إضافة إلى رؤاهما حول حاضر ومستقبل المشهد الفني في الدولة..وسمات تطوره النوعي حالياً.