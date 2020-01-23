سعودي وسوري إلى المرحلة الثانية من «شاعر المليون»

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

تأهل الشاعران السعودي أحمد بن عايد البلوي، والسوري محمد الشريقي، بقرار لجنة التحكيم، إلى المرحلة الثانية من مسابقة «شاعر المليون» في موسمها الـ9.

وذلك خلال الحلقة الخامسة التي أقيمت مساء أول من أمس، على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، بحضور عيسى المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وأعضاء لجنة تحكيم برنامج «المنكوس»، وحشد من جمهور الشعر.

منافسات

في مستهل الحلقة قدمت الشاعرة الإماراتية مريم النقبي، قصيدة تناولت فيها منجز الوطن الحضاري المتمثل بإطلاق القمر الصناعي الإماراتي «خليفة سات»، تحقيقاً لأهداف الإمارات في علوم استكشاف الفضاء.

لتبدأ من بعدها المنافسات أمام لجنة التحكيم المؤلفة من سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر في أبوظبي، ود. غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد.

حيث قرأ المتنافسون قصائد متنوعة الأفكار والأساليب، وهم إلى جانب الشاعرين المتأهلين كل من الكويتي أحمد بن جدعان العازمي، والسعوديين مطلق الجبعاء الدويش ومحمد بن نجر الذيابي، والبحريني محمد بشير العنزي.

وخلال الحلقة تم الإعلان عن المتنافسين في الأمسية السادسة وهم زايد عايض الرويس وحمود خلف القحطاني وتركي الحويدر السهلي من السعودية، والأسترالي فهد القرين البدري، والإماراتي سعيد جار الله المنصوري، والكويتي عبد العزيز العبلان الديحاي.